Egyre közelebb a lélektani határ, a Fidesz törvénnyel javítaná ki Magyar Péterék hibáját

A Fidesz lépett hamarabb

Megakadályozandó a további áremelkedést, a Fidesz törvényjavaslatot nyújtott be, melyben az ellenzéki párt azt kezdeményezte, hogy az Országgyűlés újra léptesse életbe a védett árak rendszerét. – Magyar Péter a kampányban 480 forintos benzinárat követelt, ehhez képest a Tisza-kormány egyik első intézkedése a védett üzemanyagárak kivezetése volt – közölte tegnap a közösségi médiában Palóc André. A Fidesz országgyűlési képviselője hozzátette:

egy átlagos magyar család ma tankolásonként 4000 forinttal fizet többet, mint a védett üzemanyagár esetében, miközben a magas üzemanyagárak miatt a jövedéki adóból és az üzemanyagot terhelő egyéb adótételekből havonta 10 milliárd forintos többletbevétele keletkezik a kormánynak.

A Fidesz törvényjavaslata a 95-ös benzin literenkénti árát 595 forintban, míg a gázolajét 615 forintban határozza meg. A hatósági ár a magyar rendszámú járművekre élne, és kannába nem lehetne ezen az áron üzemanyagot tölteni. Mindez megegyezik a védett ár korábbi verziójával.

A védett ár története

Az Orbán-kormány márciusban vezette be a védett árakat, mégpedig azért, hogy elejét vegye az amerikai-iráni konfliktus kitörése nyomán kirobbant energiaválság hazai következményeinek. Magyar Péter a kampányban ennél is drasztikusabb lépést követelt és egyenesen a korábbi 480 forintos ársapka felélesztését követelte. Ehhez képest miniszterelnökké választása után, június 17-én azt jelentette be, hogy megszüntetik a védett árakat, a globális olajpiacon ugyanis megnyugodtak a kedélyek, az árak normalizálódtak és idehaza a védett árszint alatt maradhatnak. Ez akkor egy ideig valóban így is volt, az Országgyűlés tiszás többsége pedig június végén megszavazta a védett árak kivezetését.

Csakhogy a közel-keleti harcok kisvártatva kiújultak, az árak pedig emelkedésnek indultak, a magyar autósokat pedig nem védte már semmi.

Lemaradt, de lép a kormány is

Azt Magyar Péterék is észrevették, hogy mindezért komoly politikai árat fizethet a kormány, ezért a miniszterelnök szeptember 5-én a közösségi médiában arról írt: „A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci környezetben mielőbb hathatós és célzott segítséget tudjon nyújtani az autósoknak. Olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz készlethiányt és nem kerül havonta több tízmilliárd forintba a költségvetésnek és ezzel a magyar adófizetőknek.”

Ebből erősen úgy tűnik, hogy a geopolitikai helyzet alakulása meglepetésként érte a kormányt.

Az új rendszer kidolgozásáról szóló információt lapunk megkeresésére iparági szereplők is megerősítették.