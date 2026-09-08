Rekordhiányt hozott össze a kormány augusztusban

Már ekkor jelezték, hogy a júliusi többlet nem tartós folyamat eredménye, és augusztusban jelentős visszarendeződés következik. Kármán András előre 2200 milliárd forint körüli augusztusi hiányt valószínűsített, a Pénzügyminisztérium pedig arra figyelmeztetett, hogy az RRF-hez kapcsolódó tételek a következő hónapokban is jelentős kilengéseket okozhatnak. – Az augusztusi költségvetési hiány várhatóan kiugróan magas lesz – mondta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán.

A költségvetést emellett az idei szociális intézkedések is terhelik: az iskolakezdési támogatás és a vényköteles gyógyszerek áfamentessége együttesen mintegy 63 milliárd forintos többletkiadást jelent.

Az államadósság is emelkedhet

A következő hónapok kulcskérdése ezért az lesz, hogy mikor érkeznek meg az augusztusban előfinanszírozott uniós programokhoz kapcsolódó bevételek. Ha decemberben valóban befolynak a források, az év végi pénzforgalmi deficit jelentősen átalakulhat. Ha azonban csúsznak, az államnak hosszabb ideig kell finanszíroznia a most keletkezett hatalmas lyukat.

A magasabb hiány az államadósságra is nyomást gyakorol. A módosított költségvetés szerint a GDP-arányos államadósság a tavaly év végi 74,6 százalékról 77,5 százalékra emelkedhet 2026 végére.