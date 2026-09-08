„Hazudtak a kampányban, és most is hazudnak” – pusztító erejű kritika érkezett Magyar Péterék gazdasági teljesítményéről

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A Fidesz három pontban foglalta össze a Tisza kormányzásának gazdaság következményeit.

Jakubász Tamás
2026. 09. 08. 19:25
Kármán András pénzügyminiszter. A Fidesz szerint nincs ok megelégedésre. Fotó: Mirkó István Forrás: MI
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Másodszor arra mutattak rá, hogy 2026 júliusában Magyarország államadóssága 2634 milliárd forinttal emelkedett, és elérte a rekordmagas, 65 715 milliárd forintot.

Ez azt jelenti, hogy a Tisza-kormány júliusban óránként 3,5 milliárd forinttal adósította el a magyar embereket

– rögzítette a Fidesz, majd harmadik pontként tudatta: az államháztartási hiány 2010 óta a legmagasabb. Kétezer milliárd forinttal több, mint a tavalyi év első nyolc hónapjában.

– A Tisza-kormány által benyújtott költségvetésből mindenki számára kiderült: hazudtak a kampányban, és most is hazudnak a magyar embereknek – összegzett a párt, majd azt közölték: nem lesz dupla családi pótlék, elmaradnak a beígért béremelések, nem csökken az egészséges élelmiszerek áfája és nincs 480 forintos üzemanyag sem. Helyette van rekordmagas dízel- és benzinár, eladósodik az ország és rohamosan nőnek a magyar családok kiadásai. Az ellenzéki párt szerint

ez a be nem tartott ígéretek és az eladósodás költségvetése.

add-square A be nem tartott ígéretek költségvetése

Fekete kedd a gazdaságban: ezt a Tisza már nem tudja senkire kenni

A be nem tartott ígéretek költségvetése 6 cikk chevron-right
költségvetési hiányüzemanyagárállamadósság

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