„Hazudtak a kampányban, és most is hazudnak” – pusztító erejű kritika érkezett Magyar Péterék gazdasági teljesítményéről

Másodszor arra mutattak rá, hogy 2026 júliusában Magyarország államadóssága 2634 milliárd forinttal emelkedett, és elérte a rekordmagas, 65 715 milliárd forintot.

Ez azt jelenti, hogy a Tisza-kormány júliusban óránként 3,5 milliárd forinttal adósította el a magyar embereket

– rögzítette a Fidesz, majd harmadik pontként tudatta: az államháztartási hiány 2010 óta a legmagasabb. Kétezer milliárd forinttal több, mint a tavalyi év első nyolc hónapjában.

– A Tisza-kormány által benyújtott költségvetésből mindenki számára kiderült: hazudtak a kampányban, és most is hazudnak a magyar embereknek – összegzett a párt, majd azt közölték: nem lesz dupla családi pótlék, elmaradnak a beígért béremelések, nem csökken az egészséges élelmiszerek áfája és nincs 480 forintos üzemanyag sem. Helyette van rekordmagas dízel- és benzinár, eladósodik az ország és rohamosan nőnek a magyar családok kiadásai. Az ellenzéki párt szerint