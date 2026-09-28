Európa felkészül: már forgatókönyv sincs, de itthon sejthető a 800 forintos dízel

Bámulatos a drágulás

Értelemszerűen az olajárak átgyűrűznek a benzinkutak árazásához, az pedig egy külön fejezetet érdemelne, hogy

előbb vagy utóbb minden árcímkére nagyobb összeg kerül a globális olajdrágulás miatt, vagyis néhány hónapon belül az általános infláció emelkedésére számíthatunk.

De térjünk vissza az egyelőre csak jórészt a tankolást érintő részhez! A magasabb olajár, ahogyan ennek tanúi vagyunk, nem hónapok alatt jelenik meg a benzinkutakon. A szlovén jegybank friss elemzése az euróövezet országainak 2005 és 2026 közötti adatait vizsgálva arra jutott, hogy egy tízszázalékos Brent-drágulás hosszabb távon átlagosan 6,5 százalékkal emeli a dízel és 6,2 százalékkal a benzin adózás előtti árát. De a drágulás jelentős része már az első két hétben érezhetővé válik a kutaknál. Ez azért érdekes, mert a valóságban csak a szállítás eltarthat ennyi ideig, utána még fel kell dolgozni az olajat a finomítóban, majd leszállítani különböző tárolókba, és csak azután kerülhet a kutakhoz.

Az Európai Központi Bank a szlovén jegybankéhoz hasonló következtetésre jutott, de arra is rámutatott, hogy

a finomítói árrések időnként rá is erősíthetnek az olajár emelkedésének hatására. Az EKB szerint a tavaszi sokk idején a Brent ára márciusban rövid idő alatt 138 dollárig emelkedett, miközben a dízel finomítói ára 197 dollárig ugrott.

A visszaút az alacsonyabb árakhoz persze nem feltétlenül ennyire gyors. Ebben az irányban valahogy az adók, a finomítási és a szállítási költségek, a készletek, az árrések és a piaci verseny mind tompíthatja vagy késleltetheti a változást – erre szintén mindkét pénzintézet elemzése kitér.