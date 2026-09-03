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Magyar Péter előre menekül, baj lesz a költségvetéssel

gazdaságTisza-kormányköltségvetés

Magyar Péter előre menekül, baj lesz a költségvetéssel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Nem lesz minek örülni, de már elkezdődött a magyarázkodás.

Kiss Gergely
2026. 09. 03. 13:49
Elszalad az agusztusi költségvetési hiány Forrás: Shutterstock
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– Melyik tárcának mennyit kell előteremtenie? Az egészségügytől, az oktatástól vagy a közlekedéstől vonnak el? Beruházásokat állítanak le, kifizetéseket halasztanak el, esetleg újabb adósságból próbálják betömni a költségvetésen keletkezett lyukakat? – tette fel a kérdéseket.

Egy cent sem érkezett

Lapunk azt is megírta, hogy nem felel meg a valóságnak a Tisza-kormány és Magyar Péter hetek óta sulykolt állítása, miszerint hazahozták az uniós forrásokat és teljesítették az összes brüsszeli feltételt. A Magyar Nemzet kérdésére az Európai Bizottság hivatalos válaszban cáfolta a kormányzati kommunikációt. Brüsszel tájékoztatása szerint Magyarországra eddig egyetlen eurócent sem érkezett meg a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz(RRF) befagyasztott részéből, a feltételek teljesítését még csak most fogják vizsgálni, a tényleges hazai kifizetések pedig akár jövő év végéig is elhúzódhatnak.


 

 

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