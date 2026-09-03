Magyar Péter előre menekül, baj lesz a költségvetéssel

Egy cent sem érkezett

Lapunk azt is megírta, hogy nem felel meg a valóságnak a Tisza-kormány és Magyar Péter hetek óta sulykolt állítása, miszerint hazahozták az uniós forrásokat és teljesítették az összes brüsszeli feltételt. A Magyar Nemzet kérdésére az Európai Bizottság hivatalos válaszban cáfolta a kormányzati kommunikációt. Brüsszel tájékoztatása szerint Magyarországra eddig egyetlen eurócent sem érkezett meg a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz(RRF) befagyasztott részéből, a feltételek teljesítését még csak most fogják vizsgálni, a tényleges hazai kifizetések pedig akár jövő év végéig is elhúzódhatnak.