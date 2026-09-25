Bajban a Manchester City, 114 vádpontban is bűnösnek mondták a klubot
Az angol labdarúgó-bajnokság 1. helyén álló Manchester City együttesét egy híján mind a 115 vádpontban bűnösnek találták a Premier League pénzügyi szabályainak megsértésével kapcsolatban – derült ki pénteken.
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