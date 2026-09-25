Antonelli korai balesete után fölényes brit győzelem a Forma–1-es időmérőn
A 2026. évi Forma–1-es Azeri Nagydíj pénteki időmérő edzését George Russell nyerte, ezzel a Mercedes brit pilótája indulhat az első rajtkockából a szombati bakui futamon. Világbajnoki éllovas csapattársa, Andrea Kimi Antonelli 16. lett.
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