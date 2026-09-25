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Antonelli korai balesete után fölényes brit győzelem a Forma–1-es időmérőn

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A 2026. évi Forma–1-es Azeri Nagydíj pénteki időmérő edzését George Russell nyerte, ezzel a Mercedes brit pilótája indulhat az első rajtkockából a szombati bakui futamon. Világbajnoki éllovas csapattársa, Andrea Kimi Antonelli 16. lett.

Wiszt Péter
2026. 09. 25. 15:07
George Russell június óta először szerzett pole-t Fotó: Hans Lucas via AFP/Altan Gocher
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Időmérő F1BakupoleAndrea Kimi AntonelliAzeri NagydíjForma-1 Azeri NagydíjMax VerstappenGeorge RussellSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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