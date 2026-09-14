Ez a Forma-1 legújabb tragédiája

A finnek szerint ez az elképzelés a sportág vezetőinek teljes tévedése. Azt is leírták, hogy ezen a pályán nem szabad több versenyt rendezni. Mivel hibrid versenypályáról van szó, a hibákat ki lehet javítani. A pilóták korábban már javasolták egy-egy ív kiszedését, az egyenesek meghosszabbítását azért, hogy legalább egy-egy ponton lehessen előzni. Ha ezt nem teszik meg, akkor a sportág olyan aknamezőn találja magát, amelyről nincs kiút. Zsákutcába vezet.