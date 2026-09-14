Ez a Forma-1 legújabb tragédiája

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Fanyalgás, tiltakozás, teljes értetlenség. Ez jellemzi a leginkább a hét végén a Forma-1 történetében most először bemutatkozó madridi versenypályát.

Lantos Gábor
2026. 09. 14. 16:26
A Madringen most rendezték meg az első F-1-es Spanyol Nagydíjat Fotó: BEATA ZAWRZEL Forrás: NurPhoto
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A finnek szerint ez az elképzelés a sportág vezetőinek teljes tévedése. Azt is leírták, hogy ezen a pályán nem szabad több versenyt rendezni. Mivel hibrid versenypályáról van szó, a hibákat ki lehet javítani. A pilóták korábban már javasolták egy-egy ív kiszedését, az egyenesek meghosszabbítását azért, hogy legalább egy-egy ponton lehessen előzni. Ha ezt nem teszik meg, akkor a sportág olyan aknamezőn találja magát, amelyről nincs kiút. Zsákutcába vezet.

 

Forma-1Liberty MediaMadrid

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