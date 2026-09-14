Nyíltan genderaktivista lett Magyar Péter

A kormányfő héttfőn reggel a Kossuth Rádiónak adott interjújába nmég egyértelművé tette álláspontját a kérdésben. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a szerelem és a szeretet alapjog, az pedig megengedhetetlen, hogy egy miniszter döntsön arról, melyik családhoz kerül egy gyermek.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balazs)