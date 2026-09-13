Magyar Péter enged az LMBTQ-lobbinak: a kormány már dolgozik azon, hogy homoszexuális párok is örökbe fogadhassanak

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Egyre többször beszélt Magyar Péter az egynemű párok örökbefogadásának a lehetőségeiről. A miniszterelnök többször is hamis dilemmákon és szélsőséges példákon keresztül érvelt a kérdésben, ahogy azt jobbkeze, Ruff Bálint is tette egy interjúban. Azonban a kutatások ellentmondanak a Tisza-kormány érveinek.

Máté Patrik
2026. 09. 13. 5:30
Fotó: Hatlaczki Balazs
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Megjegyzendő, hogy Ruff parlamenti államtitkára az Bíró-Nagy András, aki a választásokig a Policy Solutions balliberális kutatóintézet vezetője volt. Az intézet korábban számos alkalommal vizsgálta a magyar társadalom hozzáállását például az LMBTQ-jogok kérdéséhez. Egy 2024-es kutatásban külön tematizálták az LMBTQ-közösség jogait, rákérdeztek az azonos neműek házasságára és az örökbefogadáshoz való jogukra is, ám a kérdezőknek csalódni kellett, ugyanis a megkérdezettek negyede sem támogatta az örökbefogadást, és csak kicsit több mint a fele támogatta a házasságot. Az elmúlt években pedig a Tisza Párt folyamatos támogatásával foglalkoztak, és jelentős hangsúlyt kapott Ukrajna is, a szervezet külpolitikai tanulmányainak kétharmada erről szólt.

 

Magyar Péter: szemben a biológiával

Korábban a Tűzfalcsoport írta meg, hogy az American College of Pediatricians (ACP), az USA gyermekorvosainak kamarája legutóbbi állásfoglalásában például arra jutott, hogy nem kellően átfogóak, vagy kifejezetten manipuláltak azok a kutatások, amelyek az azonos nemű párok által nevelt gyermekek fejlődési mutatóit összevethetőnek tartják az anyából és apából álló családokban nevelkedő gyermekekével. 

A szerzők azt is hangsúlyozták, hogy a biológiai kötelékeknek ugyancsak komoly jelentőségük van.

Számos hivatkozási pontnak tekintett tanulmány eredményével is megerősítve úgy találták, hogy a gyermeknél jellemzően kedvezőbb fejlődési mutatókat regisztrálnak akkor, ha biológiai szüleik stabil, alacsony konfliktusszintű házasságában nőnek fel. Ez vonatkozik a többi között az iskolai teljesítményre, az érzelmi alkalmazkodásra, de a felnőttkori működésükre és a nemi identitásuk stabilitására is.

Az APC kutatása szerint a férfiak és nők közötti biológiai, hormonális és pszichológiai különbségek a szülői működésben is megjelennek, az anya és az apa eltérően fegyelmez, játszik és kommunikál. 

A gyermek kiegyensúlyozott fejlődéséhez pedig mindkét típusú törődésre szükség van.

A Tűzfalcsoport által említett másik nagy presztízsű kutatás pedig konkrétan azzal az eredménnyel zárult, hogy az azonos nemű párok által nevelt gyerekek nemhogy azonos, hanem kimondottan rosszabb helyzetben vannak a hagyományos családmodellben felnövő társaikhoz képest.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

Magyar Péterkormányruff bálintminiszterelnök

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