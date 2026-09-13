Magyar Péter enged az LMBTQ-lobbinak: a kormány már dolgozik azon, hogy homoszexuális párok is örökbe fogadhassanak

Megjegyzendő, hogy Ruff parlamenti államtitkára az Bíró-Nagy András, aki a választásokig a Policy Solutions balliberális kutatóintézet vezetője volt. Az intézet korábban számos alkalommal vizsgálta a magyar társadalom hozzáállását például az LMBTQ-jogok kérdéséhez. Egy 2024-es kutatásban külön tematizálták az LMBTQ-közösség jogait, rákérdeztek az azonos neműek házasságára és az örökbefogadáshoz való jogukra is, ám a kérdezőknek csalódni kellett, ugyanis a megkérdezettek negyede sem támogatta az örökbefogadást, és csak kicsit több mint a fele támogatta a házasságot. Az elmúlt években pedig a Tisza Párt folyamatos támogatásával foglalkoztak, és jelentős hangsúlyt kapott Ukrajna is, a szervezet külpolitikai tanulmányainak kétharmada erről szólt.

Magyar Péter: szemben a biológiával

Korábban a Tűzfalcsoport írta meg, hogy az American College of Pediatricians (ACP), az USA gyermekorvosainak kamarája legutóbbi állásfoglalásában például arra jutott, hogy nem kellően átfogóak, vagy kifejezetten manipuláltak azok a kutatások, amelyek az azonos nemű párok által nevelt gyermekek fejlődési mutatóit összevethetőnek tartják az anyából és apából álló családokban nevelkedő gyermekekével.

A szerzők azt is hangsúlyozták, hogy a biológiai kötelékeknek ugyancsak komoly jelentőségük van.

Számos hivatkozási pontnak tekintett tanulmány eredményével is megerősítve úgy találták, hogy a gyermeknél jellemzően kedvezőbb fejlődési mutatókat regisztrálnak akkor, ha biológiai szüleik stabil, alacsony konfliktusszintű házasságában nőnek fel. Ez vonatkozik a többi között az iskolai teljesítményre, az érzelmi alkalmazkodásra, de a felnőttkori működésükre és a nemi identitásuk stabilitására is.