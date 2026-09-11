A gyermekvédelmi és a migráció elleni passzusokat is törölné az Alaptörvényből a Tisza alkotmánybírójelöltje

Jöhetnek a betelepítések Chronowski Nóra szerint
Az alkotmányjogász külön csoportba sorolja azokat a rendelkezéseket, amelyek szerinte önkényes jogalkotásra vagy jogalkalmazásra adhatnak lehetőséget. Ezek között szerepel az a jól ismert alkotmányos szabály, amely szerint az Alaptörvény rendelkezéseit a Nemzeti Hitvallással és a történeti alkotmány vívmányaival összhangban kell értelmezni.
Chronowski eltörölné továbbá azt a rendelkezést is, amely kimondja, hogy Magyarország alkotmányos önazonosságának védelme az állam minden szervének kötelessége, és amely ennek érdekében egy sarkalatos törvénnyel létrehozott független szerv működését is előírja. A szerző ezt egyértelműen a Szuverenitásvédelmi Hivatalhoz köti, amit azóta meg is szüntetett a Tisza-kormány.
A felsorolásban ezen kívül megtalálható:
- a vallási közösségekkel való együttműködésről szóló rendelkezés;
- az idegen népesség betelepítésének tilalma;
- a „biztonságos országból” érkezők menedékjogból történő kizárására vonatkozó szabály;
- az egységes állami nyugdíjrendszerre vonatkozó alkotmányos rendelkezés;
- az életvitelszerű közterületi tartózkodás, vagyis a hajléktalanság tilalma;
- a tartózkodási hely szabad megválasztásának korlátozása, amely a helyi közösségek önazonosságához kapcsolódik;
- a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa miatt elrendelhető veszélyhelyzet; valamint az Alaptörvény hatálybalépése előtt meghozott alkotmánybírósági határozatok hatályvesztése.
Vagyis Chronowski javaslata nem néhány technikai korrekcióra korlátozódna: a felsorolás az állam működését, a rendkívüli jogrendet, a migrációt, a család fogalmát, a vallási közösségek helyzetét, a szociális jogokat és az Alkotmánybíróság korábbi gyakorlatát érintő rendelkezéseket egyaránt érintené.
A „vármegye” is szúrta a jelölt szemét
A Tisza jelöltje által problémásnak tartott harmadik körbe a programjellegű, egyoldalú ideológiai tartalmat hordozó, illetve szerinte indokolatlanul historizáló rendelkezések kerültek. Chronowski példaként említi a Nemzeti Hitvallás azon megfogalmazását, amely szerint „Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttműködésére alapítsuk”.
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