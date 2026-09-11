A gyermekvédelmi és a migráció elleni passzusokat is törölné az Alaptörvényből a Tisza alkotmánybírójelöltje

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A Tisza Párt alkotmánybíró-jelöltje szerint a jogállami helyreállítás első lépéseként az Alaptörvény számos rendelkezését hatályon kívül kellene helyezni. Chronowski Nóra listáján szerepel többek között a férfi és nő alkotmányos meghatározása, a házasságra vonatkozó szabály, a gyermekek születési nemével kapcsolatos rendelkezés, a hivatalos pénznem rögzítése, a hajléktalanság tilalma, a veszélyhelyzeti szabályok, valamint az alkotmányos önazonosság védelme is.

Gábor Márton
2026. 09. 11. 15:57
Fotó: Ladóczki Balázs
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Jöhetnek a betelepítések Chronowski Nóra szerint

Az alkotmányjogász külön csoportba sorolja azokat a rendelkezéseket, amelyek szerinte önkényes jogalkotásra vagy jogalkalmazásra adhatnak lehetőséget. Ezek között szerepel az a jól ismert alkotmányos szabály, amely szerint az Alaptörvény rendelkezéseit a Nemzeti Hitvallással és a történeti alkotmány vívmányaival összhangban kell értelmezni.

Chronowski eltörölné továbbá azt a rendelkezést is, amely kimondja, hogy Magyarország alkotmányos önazonosságának védelme az állam minden szervének kötelessége, és amely ennek érdekében egy sarkalatos törvénnyel létrehozott független szerv működését is előírja. A szerző ezt egyértelműen a Szuverenitásvédelmi Hivatalhoz köti, amit azóta meg is szüntetett a Tisza-kormány.

A felsorolásban ezen kívül megtalálható:

  • a vallási közösségekkel való együttműködésről szóló rendelkezés;
  • az idegen népesség betelepítésének tilalma;
  • a „biztonságos országból” érkezők menedékjogból történő kizárására vonatkozó szabály;
  • az egységes állami nyugdíjrendszerre vonatkozó alkotmányos rendelkezés;
  • az életvitelszerű közterületi tartózkodás, vagyis a hajléktalanság tilalma;
  • a tartózkodási hely szabad megválasztásának korlátozása, amely a helyi közösségek önazonosságához kapcsolódik;
  • a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa miatt elrendelhető veszélyhelyzet; valamint az Alaptörvény hatálybalépése előtt meghozott alkotmánybírósági határozatok hatályvesztése.

Vagyis Chronowski javaslata nem néhány technikai korrekcióra korlátozódna: a felsorolás az állam működését, a rendkívüli jogrendet, a migrációt, a család fogalmát, a vallási közösségek helyzetét, a szociális jogokat és az Alkotmánybíróság korábbi gyakorlatát érintő rendelkezéseket egyaránt érintené.

A „vármegye” is szúrta a jelölt szemét

A Tisza jelöltje által problémásnak tartott harmadik körbe a programjellegű, egyoldalú ideológiai tartalmat hordozó, illetve szerinte indokolatlanul historizáló rendelkezések kerültek. Chronowski példaként említi a Nemzeti Hitvallás azon megfogalmazását, amely szerint „Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttműködésére alapítsuk”.

De a listára felkerült a „vármegye” elnevezés is. Chronowski megjegyzése szerint a főispán ugyan nem az Alaptörvényben, hanem törvényben szerepel, de – ironikus megjegyzése szerint – „az sem Mikszáth-regény”.

Ugyancsak törlendőnek vagy átgondolandónak tartja a hivatalos pénznem alkotmányos rögzítését. A felsorolásban szerepel a kommunista klauzula is. Chronowski ezzel kapcsolatban azt írja, hogy ha a kommunista rezsim bűnei alkotmányos szinten megjelennek, akkor felmerül a kérdés, miért nem kerülnek elő a nemzetiszocialista rezsim bűnei is.

 Végül arra jut, hogy a klauzula szerinte büntetőjogilag amúgy is tarthatatlan. 

Átgondolná továbbá a Nemzeti Hitvallás egészének egyes elemeit, amelyeket terjedelmesnek és történeti pontatlanságokat tartalmazónak nevez.

Chronowski Nóra szerint mindez még nem jelentené egy új alkotmány azonnali elfogadását. Éppen ellenkezőleg: úgy véli, hogy a teljes körű alkotmányozásnak csak akkor jöhet el az ideje, amikor a magyar társadalom már „megnyugodott” és „fellélegzett”, és ismét képes szolidáris, toleráns közösségként gondolkodni önmagáról.

Ez szerinte akár évekig is eltarthat. Addig viszont a „maradék” Alaptörvény keretei között is végre lehetne hajtani a jogállami helyreállítást. Ennek részeként Chronowski a jogok és szabadságok érvényesülésének biztosítását, a nemzetgazdaságban és a nemzeti vagyonban okozott károk orvoslását, az autoriter rezsim működtetéséért felelős tisztségviselők felelősségre vonását, valamint a túlhatalom korlátozását célzó megoldásokat említi.

Borítókép: Az Alkotmánybíróság épülete (Fotó: Ladóczki Balázs)

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