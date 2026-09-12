Itt a jól bevált tiszás trükk: új ígérettel takar rá a régire Magyar Péter

Emlékezetes, hogy Magyar Péter és Bódis Krisztina még 2025 decemberében készített propagandainterjút egy gyermekvédelmi intézetben élő 11 éves kisfiúval. Most Pócs János és Panyi Miklós fideszes képviselők által bemutatott hivatalos dokumentum bizonyítja, hogy az interjú elkészítéséről a kisfiú törvényes gyámja nem tudott, az interjú elkészítéséhez és nyilvánosságra hozatalához nem járult hozzá, az ügyben ezért feljelentést tett.

A dokumentumból az is kiderül, hogy a propagandainterjút követően a kisfiú legalább egy hetet töltött gyermekpszichiátriai osztályon. Egy másik gyámhatósági dokumentumból pedig az is kiderül, hogy a kisfiúra napokig egy B.Olivér nevű, tarnazsadányi személy vigyázott. A sajtóközlemény szerint B.Olivér nyilvánosan elérhető közösségi profilján trágár és vállalhatatlan megnyilatkozásokat tesz és köztudottan annak a helyi tiszás vezető Csík Miklósnak az embere, aki Magyar Péter tarnazsadányi fórumát szervezte.

Az ötöslottó megnyerésének is nagyobb az esélye, mint annak, hogy éppen Magyar Péter tarnazsadányi fóruma előtt egy olyan tarnazsadányi személy találjon egy intézetből szökött gyermeket Budapest utcáin, aki a tarnazsadányi fórumot szervező tiszás vezető egyik kulcsembere

– vélekedik a Fidesz.

Mint megjegyezték, a körülmények ezért kétséget kizáróan abba az irányba mutatnak, hogy nem véletlenek sorozata, hanem szervezett akció történt egy 11 éves kisfiú politikai célokra való felhasználása céljából, ami több büntetőjogi tényállás megvalósulását is jelentheti.

Ez az eset a kamuzsoltibácsi ügy pedofilvádjához hasonlóan példátlan az elmúlt 36 év rendszerváltás utáni Magyarország történetében. A körülmények több bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúját vetik fel, ami miatt Pócs János, Panyi Miklós és Hegedűs Barbara képviselők két hónapja feljelentést tettek

– emlékeztettek.