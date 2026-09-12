Itt a jól bevált tiszás trükk: új ígérettel takar rá a régire Magyar Péter

A mostani bejelentés jelentős visszalépés a választási kampányban ígértektől.
Magyar Péter 2025 decemberében még arról beszélt, hogy kormányra kerülésük esetén azonnali, általános 25 százalékos béremelést vezet be a gyermekvédelemben dolgozók számára, amelyet a teljes szociális szektor bérfelzárkóztatása követ. Növeli a szakemberek létszámát, újra létrehozza a politikai utasításoktól független gyámhivatali rendszert, a védőnői szolgálatot pedig visszahelyezi az önkormányzatok hatáskörébe.
Túlterhelt rendszer
A rendszer túlterhelt, jelentős a szakemberhiány. Közel 130 ezer gyermek él veszélyeztetett helyzetben, 23 ezer gyermek él állami gondozásban, 2700 gyermeknek speciális intézményre lenne szükséges, hogy a családjából kiemeljék
– számolt be Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter sajtótájékoztatón.
Gyerekek szökésben
Gyurkó Szilvia beszámolója szerint az elhelyezésre váró kiskorú gyermekek száma jelentősen nőtt az elmúlt években,ezzel szemben a szakellátásban részesülő gyermekek száma stagnál.
A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár szerint átlagosan 20 százalék körüli a szakemberhiány a rendszerben, de egyes helyeken akár 60-65 százalékos is ez a szám.
Állítása szerint a rendszer pontosan tudta, hogy milyen fizikai, pszichés és szexuális bántalmazás történt, milyen méltatlan körülmények vannak, de a szükséges vizsgálatokat mégsem folytatták le. Arról is beszélt, hogy jelenleg 800 gyermek van tartósan szökésben.
A Fidesz felszólítja Magyar Pétert, hogy tisztázza a gyermekvédelmi botrányát
Magyar Péter haladéktalanul tisztázza a 11 éves kisfiúval készített propagandainterjú körülményeit – olvasható a Fidesz frakció sajtóközleményében, amelyet Panyi Miklós osztott meg a közösségi oldalán. Mint kiderült, a gyámhatósági dokumentumok igazolják, hogy a Magyar Péter által a 11 éves intézetis kisfiúval készített tiszás propagandainterjú több bűncselekmény elkövetését is megvalósíthatta.
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