Itt a jól bevált tiszás trükk: új ígérettel takar rá a régire Magyar Péter

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A miniszterelnök a választási kampányban azonnali, 25 százalékos béremelést ígért a gyermekvédelemben dolgozóknak, akiknek négy hónap után konkrétumok helyett egy 220 oldalas jelentéssel kell beérniük – és egy újabb ígérettel.

Baranyai Gábor
2026. 09. 12. 11:34
Fotó: Éberling András
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A mostani bejelentés jelentős visszalépés a választási kampányban ígértektől

Magyar Péter 2025 decemberében még arról beszélt, hogy kormányra kerülésük esetén azonnali, általános 25 százalékos béremelést vezet be a gyermekvédelemben dolgozók számára, amelyet a teljes szociális szektor bérfelzárkóztatása követ. Növeli a szakemberek létszámát, újra létrehozza a politikai utasításoktól független gyámhivatali rendszert, a védőnői szolgálatot pedig visszahelyezi az önkormányzatok hatáskörébe.

 

Túlterhelt rendszer

A rendszer túlterhelt, jelentős a szakemberhiány. Közel 130 ezer gyermek él veszélyeztetett helyzetben, 23 ezer gyermek él állami gondozásban, 2700 gyermeknek speciális intézményre lenne szükséges, hogy a családjából kiemeljék

 – számolt be Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter sajtótájékoztatón. 

Gyerekek szökésben

Gyurkó Szilvia beszámolója szerint az elhelyezésre váró kiskorú gyermekek száma jelentősen nőtt az elmúlt években,ezzel szemben a szakellátásban részesülő gyermekek száma stagnál.

 A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár szerint átlagosan 20 százalék körüli a szakemberhiány a rendszerben, de egyes helyeken akár 60-65 százalékos is ez a szám. 

Állítása szerint a rendszer pontosan tudta, hogy milyen fizikai, pszichés és szexuális bántalmazás történt, milyen méltatlan körülmények vannak, de a szükséges vizsgálatokat mégsem folytatták le. Arról is beszélt, hogy jelenleg 800 gyermek van tartósan szökésben. 

 

A Fidesz felszólítja Magyar Pétert, hogy tisztázza a gyermekvédelmi botrányát

Magyar Péter haladéktalanul tisztázza a 11 éves kisfiúval készített propagandainterjú körülményeit – olvasható a Fidesz frakció sajtóközleményében, amelyet Panyi Miklós osztott meg a közösségi oldalán. Mint kiderült, a gyámhatósági dokumentumok igazolják, hogy a Magyar Péter által a 11 éves intézetis kisfiúval készített tiszás propagandainterjú több bűncselekmény elkövetését is megvalósíthatta. 

Emlékezetes, hogy Magyar Péter és Bódis Krisztina még 2025 decemberében készített propagandainterjút egy gyermekvédelmi intézetben élő 11 éves kisfiúval. Most Pócs János és Panyi Miklós fideszes képviselők által bemutatott hivatalos dokumentum bizonyítja, hogy az interjú elkészítéséről a kisfiú törvényes gyámja nem tudott, az interjú elkészítéséhez és nyilvánosságra hozatalához nem járult hozzá, az ügyben ezért feljelentést tett.

A dokumentumból az is kiderül, hogy a propagandainterjút követően a kisfiú legalább egy hetet töltött gyermekpszichiátriai osztályon. Egy másik gyámhatósági dokumentumból pedig az is kiderül, hogy a kisfiúra napokig egy B.Olivér nevű, tarnazsadányi személy vigyázott. A sajtóközlemény szerint B.Olivér nyilvánosan elérhető közösségi profilján trágár és vállalhatatlan megnyilatkozásokat tesz és köztudottan annak a helyi tiszás vezető Csík Miklósnak az embere, aki Magyar Péter tarnazsadányi fórumát szervezte. 

Az ötöslottó megnyerésének is nagyobb az esélye, mint annak, hogy éppen Magyar Péter tarnazsadányi fóruma előtt egy olyan tarnazsadányi személy találjon egy intézetből szökött gyermeket Budapest utcáin, aki a tarnazsadányi fórumot szervező tiszás vezető egyik kulcsembere

– vélekedik a Fidesz.

Mint megjegyezték, a körülmények ezért kétséget kizáróan abba az irányba mutatnak, hogy nem véletlenek sorozata, hanem szervezett akció történt egy 11 éves kisfiú politikai célokra való felhasználása céljából, ami több büntetőjogi tényállás megvalósulását is jelentheti. 

Ez az eset a kamuzsoltibácsi ügy pedofilvádjához hasonlóan példátlan az elmúlt 36 év rendszerváltás utáni Magyarország történetében. A körülmények több bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúját vetik fel, ami miatt Pócs János, Panyi Miklós és Hegedűs Barbara képviselők két hónapja feljelentést tettek

– emlékeztettek.

A Fidesz felszólítja Magyar Pétert, hogy a két hónapos hallgatása után, a szokásos vállalhatatlan gyalázkodása helyett haladéktalanul tisztázza az ügyet, amire a szombati sajtótájékoztatója kiváló lehetőséget biztosít. Továbbá felszólítják Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi minisztert, hogy a két hónapos hallgatása után végre foglaljon állást: egyetért-e azzal a gyakorlattal, hogy intézetből szökött kisgyermekeket idegenek napokig tartanak politikusok részére.

Magyar Péternek semmilyen jogalapja nincsen arra, hogy gyermekvédelmi kérdésekben moralizáljon vagy kioktasson bárkit, ameddig ezt az ügyet nem tisztázza! Mi történt Tarnazsadányban? Ki az a B.Olivér? Hol volt a 11 éves kisfiú napokig az interjút megelőzően? Miért nem értesítette a rendőrséget, amikor a kisfiút bemutatták neki?

– olvasható a Fidesz-frakció közleményében.

 

 

Magyar Péterkátai - németh vilmosgyurkó szilvia

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