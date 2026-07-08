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Feljelentést tett a Fidesz az interjú miatt, amit egy 11 éves gyermekkel készített Magyar Péter + videó

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Több bűncselekményt is megjelöltek.

2026. 07. 08. 12:23
Fotó: Mirkó István
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Hegedűs Barbara, Pócs János és Panyi Miklós (Fidesz) országgyűlési képviselő sajtótájékoztatót tart "Feljelentés a tiszás propagandacélokra felhasznált 11 éves Martin ügyében" címmel. Központi Nyomozó Főügyészség
Fotó: Mirkó István

A képviselő hozzátette: több napon keresztül idegenekkel volt a gyermek, nem tudni, hogy pontosan meddig, kikkel és hol. A kiskorú veszélyeztetése is valószínű: az eseménysor a gyermek szellemi, lelki és mentális fejlődését veszélyeztethette, erre bizonyíték, hogy utána egy hétre pszichiátriára került a kisfiú.

A segítségnyújtás elmulasztása azért történhetett meg, mert az eddigi információk alapján a bedrogozott gyermek nem kapott orvosi ellátást.

A kényszerítés bűncselekményét akkor valósíthatták meg, amikor az interjúért cserébe ajándékokat adtak neki. Az pedig, hogy az interjú a gyám tudta és engedélye nélkül történt, megvalósítja a személyes adattal való visszaélést – hangsúlyozta a politikus. A feljelentésben súlyosbító körülményeket is megjelöltek, ezek közé tartozik, a gyermek egészségi állapota, az hogy mindezt kampánycélzattal csinálták, illetve Magyar Péter és Bódis Kriszta személye is súlyosbító körülmény Panyi szerint. Hangsúlyozta, hogy

Magyar Péter jogász, így tudnia kellett volna, hogy mit követ el, Bódis Krisztáról pedig azt mondják, hogy ma ő az első számú gyermekvédő az országban.

Mocskolódás a válasz

Hegedűs Barbara arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy bár több alkalommal is tettek fel kérdéseket az üggyel kapcsolatban, még a parlamentben sem kaptak választ, Magyar Pétertől csak mocskolódó, személyeskedő kirohanásra futotta.

 

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