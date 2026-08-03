Leállnak a LED-falak, bezárnak az irodák – így készülnek a cégek a rekordhőségre

A rendkívüli hőségre reagálva az Allianz Hungária szintén előrehozta már korábban tervezett nyári munkarendjét. A biztosító az eredetileg augusztus 10. és 23. közé meghirdetett teljes home office időszakot egy héttel korábban kezdi meg, így augusztus 3. és 23. között biztosítja az otthoni munkavégzés lehetőségét azoknak a munkavállalóknak, akiknek ezt a munkaköre lehetővé teszi. A társaság közlése szerint a döntés egyszerre szolgálja a munkatársak egészségének és biztonságának megőrzését, valamint az országos villamosenergia-rendszer terhelésének mérséklését.

A Richter szintén szélesebb körben biztosít távmunkát, míg a Széchenyi István Egyetem csökkentett nyitvatartással működik tovább, és ahol lehetséges, otthoni munkavégzést biztosít dolgozóinak. Az intézmény a nagy energiaigényű laboratóriumi munkákat is későbbre halasztja.

Elsötétülnek a reklámok és a díszkivilágítások

A legtöbb vállalat elsőként a nem létfontosságú energiafelhasználást fogja vissza.

A Magyar Telekom és a One Magyarország üzleteiben lekapcsolják a digitális kijelzőket és LED-falakat, míg a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozata hétfőtől nappal minimálisra csökkenti, este pedig teljesen megszünteti digitális reklámfelületeinek megvilágítását. Az intézkedés országosan több mint ezer reklámeszközt érint, és a szövetség arra kéri a tagságon kívüli piaci szereplőket is, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez.

A Széchenyi István Egyetem szintén lekapcsolja díszkivilágításait és LED-felületeit, miközben a Budapest Airport és a MÁV is minden nélkülözhető homlokzati, reklám- és díszvilágítás megszüntetéséről döntött.

Az utasok és a vendégek is érzik majd a változást

A fogyasztáscsökkentés ugyanakkor a szolgáltatások egy részében is érzékelhető lesz, bár a vállalatok hangsúlyozzák: a működés biztonsága és folyamatossága nem sérülhet.