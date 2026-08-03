energiafogyasztás csökkentéshőhullámnagyvállalatok

Leállnak a LED-falak, bezárnak az irodák – így készülnek a cégek a rekordhőségre

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Nemcsak a lakosságot, hanem a nagyvállalatokat is takarékosságra ösztönzi a rendkívüli hőség és a villamosenergia-rendszerre nehezedő nyomás. A gyógyszergyártóktól a mobilszolgáltatókon és a repülőtéren át egészen a vasúttársaságig egymás után jelentik be a cégek az önkéntes energiafogyasztás-csökkentő intézkedéseket. Van, ahol teljes irodaházak zárnak be, máshol lekapcsolják a digitális kijelzőket, átütemezik a termelést vagy éppen távmunkára küldik a dolgozókat.

Magyar Nemzet
2026. 08. 03. 13:17
A Magyar Telekom székháza Fotó: Kallus György
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A rendkívüli hőségre reagálva az Allianz Hungária szintén előrehozta már korábban tervezett nyári munkarendjét. A biztosító az eredetileg augusztus 10. és 23. közé meghirdetett teljes home office időszakot egy héttel korábban kezdi meg, így augusztus 3. és 23. között biztosítja az otthoni munkavégzés lehetőségét azoknak a munkavállalóknak, akiknek ezt a munkaköre lehetővé teszi. A társaság közlése szerint a döntés egyszerre szolgálja a munkatársak egészségének és biztonságának megőrzését, valamint az országos villamosenergia-rendszer terhelésének mérséklését.

A Richter szintén szélesebb körben biztosít távmunkát, míg a Széchenyi István Egyetem csökkentett nyitvatartással működik tovább, és ahol lehetséges, otthoni munkavégzést biztosít dolgozóinak. Az intézmény a nagy energiaigényű laboratóriumi munkákat is későbbre halasztja.

Elsötétülnek a reklámok és a díszkivilágítások

A legtöbb vállalat elsőként a nem létfontosságú energiafelhasználást fogja vissza.

A Magyar Telekom és a One Magyarország üzleteiben lekapcsolják a digitális kijelzőket és LED-falakat, míg a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozata hétfőtől nappal minimálisra csökkenti, este pedig teljesen megszünteti digitális reklámfelületeinek megvilágítását. Az intézkedés országosan több mint ezer reklámeszközt érint, és a szövetség arra kéri a tagságon kívüli piaci szereplőket is, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez. 

A Széchenyi István Egyetem szintén lekapcsolja díszkivilágításait és LED-felületeit, miközben a Budapest Airport és a MÁV is minden nélkülözhető homlokzati, reklám- és díszvilágítás megszüntetéséről döntött. 

Az utasok és a vendégek is érzik majd a változást

A fogyasztáscsökkentés ugyanakkor a szolgáltatások egy részében is érzékelhető lesz, bár a vállalatok hangsúlyozzák: a működés biztonsága és folyamatossága nem sérülhet.

A Budapest Airport a következő tíz napban mérsékli a 2-es terminál légkondicionálását a délutáni csúcsidőszakban, így az utasok a megszokottnál valamivel magasabb hőmérséklettel találkozhatnak. A repülőtér szerint a járatok kiszolgálása és a kritikus infrastruktúra működése változatlan marad. 

A MÁV-csoport a klimatizált helyiségek hőmérsékletét emeli, az elektromos autóbuszok töltését az esti órákra ütemezi át, míg a villanymozdonyok gyorsításánál korlátozza az áramfelvételt. 

A Hunguest Hotels hétfőtől átmenetileg szünetelteti szaunáinak működését is, miután a hétvégén már több energiatakarékossági intézkedést hozott az országos energiaellátás stabilitásának támogatása érdekében. Közleményük szerint a szállodalánc a Magyar Fürdőszövetség és a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége ajánlásait követve csatlakozott az iparági összefogáshoz. A Hunguest Hotels wellness részlegeiben átmenetileg a finn szaunák, az infraszaunák, az aromakabinok, valamint a gőzkabinok működése is szünetel. A szállodalánc a nyári napokon létesítményei energiaigényének 10 százalékát már saját napelemrendszereivel termeli meg – jelezték. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szentesi Zöldi László
idezojelektisza

Hárompárti fogócska

Szentesi Zöldi László avatarja

A nemzeti erők különböző csoportjainak, pártjainak meg kell keresniük a közös mezőt, mert jelenleg úgy tűnik, hogy a közeljövőben szükségük lehet egymásra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.