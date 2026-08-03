Trump megérezte a vérszagot, ez okozta riválisa vesztét

Kyren Wilson esélyt adott riválisának
Trump legyőzött riválisa nem volt ennyire részletes, ő szűkszavúbban nyilatkozott. Wilson kiemelte, hogy mi döntött: – Az első etap után valójában 5-5-ös állásnak kellett volna lennie, de Judd Trump ennyire jó játékos.
Ha adsz neki egy esélyt, könyörtelenül megbüntet érte, és amikor megérzi a vérszagot, nem kegyelmez.
Ma este, bár végig küzdöttem, túl nehézzé tettem a saját dolgomat – magyarázta.
A világ legjobb sznúkeresei ezen a héten is maradnak Kínában, szombaton ugyanis kezdődik a China Open, ami már pontszerző verseny lesz. A kétszeres győztes Judd Trump a thaiföldi Noppon Saengkham, míg Kyren Wilson az ír Aaron Hill ellen játszik a legjobb 32 között. A tornát 2019 óta először rendezik meg, ezúttal már Peking helyett Tajjüan városában.
Shanghai Masters, eredmények
nyolcaddöntők:
- Kyren Wilson (angol, 1. kiemelt)–Ronnie O'Sullivan (angol, 13.) 6-4
- Mark Williams (walesi, 8.)–Chris Wakelin (angol, 12.) 6-5
- Csao Hszin-tung (kínai, 5.)–Ting Csün-huj (kínai, 14.) 6-2
- Neil Robertson (ausztrál, 4.)–Hsziao Kuo-tung (kínai, 11.) 6-5
- Judd Trump (angol, 3.)–Barry Hawkins (angol, 10.) 6-4
- John Higgins (skót, 6.)–Jack Lisowski (angol, 16.) 6-5
- Shaun Murphy (angol, 7.)–Csou Jüe-lung (kínai, 18.) 6-5
- Vu Ji-cö (kínai, 2.)–Sze Csia-huj (kínai, 15.) 6-2
negyeddöntők:
- Wilson–Williams 6-5
- Csao–Robertson 6-0
- Trump–Higgins 6-0
- Vu–Murphy 6-5
elődöntők:
- Wilson–Csao 10-8
- Trump–Vu 10-6
döntő:
- Trump–Wilson 11-6
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