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Trump megérezte a vérszagot, ez okozta riválisa vesztét

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A világelső legyőzte a címvédőt a Shanghai Masters sznúkertorna vasárnapi fináléjában. Judd Trump 2024 után nyert ismét trófeát Sanghajban, és reményei szerint ez megadja neki a lökést az akkorihoz hasonló idény felé. Kyren Wilson úgy véli, az volt a fő gond, hogy hagyta, szintén egyszeres világbajnok honfitársa megérezze a vérszagot.

Wiszt Péter
2026. 08. 03. 10:20
Judd Trump profi sznúkerkarrierje 45. trófeáját szerezte meg Sanghajban Fotó: Xinhua via AFP/Chen Haoming
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Kyren Wilson esélyt adott riválisának

Trump legyőzött riválisa nem volt ennyire részletes, ő szűkszavúbban nyilatkozott. Wilson kiemelte, hogy mi döntött: – Az első etap után valójában 5-5-ös állásnak kellett volna lennie, de Judd Trump ennyire jó játékos. 

Ha adsz neki egy esélyt, könyörtelenül megbüntet érte, és amikor megérzi a vérszagot, nem kegyelmez.

Ma este, bár végig küzdöttem, túl nehézzé tettem a saját dolgomat – magyarázta.

A világ legjobb sznúkeresei ezen a héten is maradnak Kínában, szombaton ugyanis kezdődik a China Open, ami már pontszerző verseny lesz. A kétszeres győztes Judd Trump a thaiföldi Noppon Saengkham, míg Kyren Wilson az ír Aaron Hill ellen játszik a legjobb 32 között. A tornát 2019 óta először rendezik meg, ezúttal már Peking helyett Tajjüan városában.

Shanghai Masters, eredmények

nyolcaddöntők:

  • Kyren Wilson (angol, 1. kiemelt)–Ronnie O'Sullivan (angol, 13.) 6-4
  • Mark Williams (walesi, 8.)–Chris Wakelin (angol, 12.) 6-5
  • Csao Hszin-tung (kínai, 5.)–Ting Csün-huj (kínai, 14.) 6-2
  • Neil Robertson (ausztrál, 4.)–Hsziao Kuo-tung (kínai, 11.) 6-5
  • Judd Trump (angol, 3.)–Barry Hawkins (angol, 10.) 6-4
  • John Higgins (skót, 6.)–Jack Lisowski (angol, 16.) 6-5
  • Shaun Murphy (angol, 7.)–Csou Jüe-lung (kínai, 18.) 6-5
  • Vu Ji-cö (kínai, 2.)–Sze Csia-huj (kínai, 15.) 6-2

negyeddöntők:

  • Wilson–Williams 6-5
  • Csao–Robertson 6-0
  • Trump–Higgins 6-0
  • Vu–Murphy 6-5

elődöntők:

  • Wilson–Csao 10-8
  • Trump–Vu 10-6

döntő:

  • Trump–Wilson 11-6

 

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