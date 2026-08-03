Trump megérezte a vérszagot, ez okozta riválisa vesztét

Kyren Wilson esélyt adott riválisának

Trump legyőzött riválisa nem volt ennyire részletes, ő szűkszavúbban nyilatkozott. Wilson kiemelte, hogy mi döntött: – Az első etap után valójában 5-5-ös állásnak kellett volna lennie, de Judd Trump ennyire jó játékos.

Ha adsz neki egy esélyt, könyörtelenül megbüntet érte, és amikor megérzi a vérszagot, nem kegyelmez.

Ma este, bár végig küzdöttem, túl nehézzé tettem a saját dolgomat – magyarázta.

A világ legjobb sznúkeresei ezen a héten is maradnak Kínában, szombaton ugyanis kezdődik a China Open, ami már pontszerző verseny lesz. A kétszeres győztes Judd Trump a thaiföldi Noppon Saengkham, míg Kyren Wilson az ír Aaron Hill ellen játszik a legjobb 32 között. A tornát 2019 óta először rendezik meg, ezúttal már Peking helyett Tajjüan városában.