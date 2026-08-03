Olimpiai bajnok úszónk figyelmeztet a párizsi Eb előtt: még számolni kell vele

A párizsi olimpia után a lapunknak adott interjúban még nem volt benne biztos, hogy a 2027-es budapesti világbajnokság után a 2028-as Los Angeles-i játékokig is kitart, de ma már határozottan ez a célja.

Nemcsak ki akarok jutni Los Angelesbe, hanem újra éremért mennék

– hangsúlyozta.

Az Európa-bajnokságon ötfős a magyar nyíltvízi úszóválogatott . A férfiaknál Rasovszky és Betlehem mellett a tehetséges Kovács-Seres Hunor indul, a nőknél pedig az olimpiai ötödik Fábián Bettina, valamint a tíz kilométeren Eb-címvédő Mihályvári-Farkas Viktória.

Most nem kell aggódni a Szajna vízminősége miatt?

Két éve, az olimpián nagy gondot okozott a Szajna vízminősége. Az ötkarikás játékok után Fábián és Betlehem is kórházba került fertőzés miatt. Nemrég Fábián a világkupa portugáliai zárásakor, Setúbalban is infúziós kezelésre szorult, s akkor bírálta is a világszövetséget. Sőt az Eb-re tekintve bojkottal fenyegetett, mivel az úszók az egészségüket kockáztatják a nem megfelelő körülmények miatt. Most úgy tűnik, hogy Fábián Bettina mégis vállalhatja az indulást a rossz hírű Szajnában.

– Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy egész júliusban két nap kivételével mindig jó volt a vízminőség a Szajnában, vagyis határértéken belül volt a baktériumok és vírusok aránya – árulta el Rasovszky. – Most van B-terv is, ha mégis romlana a helyzet, ugyancsak Párizson belül, de ott a pálya és az infrastruktúra nem ugyanolyan jól kiépített. Az a fontos, hogy a sportolók biztonságát tartsák szem előtt.