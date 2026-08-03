Rendkívüli

Hivatalos: ők lesznek Szijjártó Péter és Budai Gyula utódai a Fidesz-frakcióban

Rasovszky KristófBetlehem Dávidúszó európa-bajnokság

Olimpiai bajnok úszónk figyelmeztet a párizsi Eb előtt: még számolni kell vele

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Két éve olimpiai arany- és bronzérmesként borultak egymás nyakába a Szajnában, most pedig visszatérnek Párizsba. Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid keddtől az Európa-bajnokságon bizonyíthatja, hogy továbbra is velük kezdődik a nyíltvízi úszás élmezőnye. Olimpiai bajnok úszónk eldöntötte, hogy címvédőként kitart Los Angelesig is.

Szalay Attila
2026. 08. 03. 7:40
Rasovszky Kristóf visszatér az Európa-bajnokságon Párizsba, ahol két éve olimpiai bajnok lett Fotó: MAURO PIMENTEL Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A párizsi olimpia után a lapunknak adott interjúban még nem volt benne biztos, hogy a 2027-es budapesti világbajnokság után a 2028-as Los Angeles-i játékokig is kitart, de ma már határozottan ez a célja. 

Nemcsak ki akarok jutni Los Angelesbe, hanem újra éremért mennék

– hangsúlyozta.

Az Európa-bajnokságon ötfős a magyar nyíltvízi úszóválogatott . A férfiaknál Rasovszky és Betlehem mellett a tehetséges Kovács-Seres Hunor indul, a nőknél pedig az olimpiai ötödik Fábián Bettina, valamint a tíz kilométeren Eb-címvédő Mihályvári-Farkas Viktória.

Most nem kell aggódni a Szajna vízminősége miatt?

Két éve, az olimpián nagy gondot okozott a Szajna vízminősége. Az ötkarikás játékok után Fábián és Betlehem is kórházba került fertőzés miatt. Nemrég Fábián a világkupa portugáliai zárásakor, Setúbalban is infúziós kezelésre szorult, s akkor bírálta is a világszövetséget. Sőt az Eb-re tekintve bojkottal fenyegetett, mivel az úszók az egészségüket kockáztatják a nem megfelelő körülmények miatt. Most úgy tűnik, hogy Fábián Bettina mégis vállalhatja az indulást a rossz hírű Szajnában.

– Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy egész júliusban két nap kivételével mindig jó volt a vízminőség a Szajnában, vagyis határértéken belül volt a baktériumok és vírusok aránya – árulta el Rasovszky. – Most van B-terv is, ha mégis romlana a helyzet, ugyancsak Párizson belül, de ott a pálya és az infrastruktúra nem ugyanolyan jól kiépített. Az a fontos, hogy a sportolók biztonságát tartsák szem előtt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szentesi Zöldi László
idezojelektisza

Hárompárti fogócska

Szentesi Zöldi László avatarja

A nemzeti erők különböző csoportjainak, pártjainak meg kell keresniük a közös mezőt, mert jelenleg úgy tűnik, hogy a közeljövőben szükségük lehet egymásra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.