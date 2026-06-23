úszásFábián BettinaWorld Aquatics

Kórházba került a magyar úszóklasszis, bojkottálja az Eb-t, bírálja a világszövetséget

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Két ezüstérmet szerzett Fábián Bettina a portugáliai Setúbalban rendezett nyíltvízi úszó-világkupában, de aggasztó fordulatot vett a története. A világbajnoki érmes, Európa-bajnok magyar úszóklasszis kórházba került a verseny után. Fábián Bettina így járt a 2024-es olimpia után is, és most keményen bírálja a világszövetséget. Bojkottálná a nyári, párizsi Európa-bajnokságot is.

Magyar Nemzet
2026. 06. 23. 16:37
Fábián Bettina és párja, Betlehem Dávid is jól szerepelt a világkupán, de hazatérve előbbi kórházba került Fotó: MANAN VATSYAYANA Forrás: AFP
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Fábián Bettina posztja a kórházból
Fábián Bettina posztja a kórházból Fotó:  Instagram

Az előzmények miatt Fábián most már nemcsak a World Aquaticset bírálta, hanem a közelgő Európa-bajnokság helyszínével kapcsolatban is egyértelmű álláspontot fogalmazott meg, ugyanis a párizsi Európa-bajnokság nyíltvízi versenyeit a tervek szerint augusztus 4. és 8. között újra a Szajnában rendezik meg.

Fábián ezzel kapcsolatban azt írta, hogy a párizsi olimpia után azt hitte, a sportág tanult a történtekből, ám ennek ellenére ismét a Szajnát választották a nyíltvízi számok helyszínéül.

Nem fogok a Szajnában versenyezni

– jelentette ki Fábián Bettina. Mint fogalmazott, az olimpiai tapasztalatai, az akkor átélt fertőzés és a mostani rosszullét után nem hajlandó újra kockára tenni az egészségét.

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