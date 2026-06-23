Kórházba került a magyar úszóklasszis, bojkottálja az Eb-t, bírálja a világszövetséget

Fábián Bettina posztja a kórházból Fotó: Instagram

Az előzmények miatt Fábián most már nemcsak a World Aquaticset bírálta, hanem a közelgő Európa-bajnokság helyszínével kapcsolatban is egyértelmű álláspontot fogalmazott meg, ugyanis a párizsi Európa-bajnokság nyíltvízi versenyeit a tervek szerint augusztus 4. és 8. között újra a Szajnában rendezik meg.

Fábián ezzel kapcsolatban azt írta, hogy a párizsi olimpia után azt hitte, a sportág tanult a történtekből, ám ennek ellenére ismét a Szajnát választották a nyíltvízi számok helyszínéül.

Nem fogok a Szajnában versenyezni

– jelentette ki Fábián Bettina. Mint fogalmazott, az olimpiai tapasztalatai, az akkor átélt fertőzés és a mostani rosszullét után nem hajlandó újra kockára tenni az egészségét.