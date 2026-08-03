Durva kényszerleszállás: ők fizetik meg az iráni háború árát

Drága mulatság lett repülni, de van mentőöv

A repülőgépek ráadásul kénytelenek több ezer kilométeres kerülőket tenni, ami óriási mennyiségű plusz üzemanyagot éget el. Mivel az iráni konfliktus miatt a Hormuzi-szoros blokád alá került, az európai repülőgép-üzemanyag importja akadozik. A kerozin ára a feszültségek hatására jelentősen megugrott, ami azonnal beépült a repülőjegyek árába. A Távol-Keletre utazó turisták számára az eddig kényelmes, egy-két órás dubaji vagy dohai átszállások rémálommá váltak. A törölt járatok miatt tízezrek ragadtak a terminálokon, az alternatív útvonalak szűkössége miatt pedig a jegyárak a többszörösére nőttek.

A légitársaságok igyekeznek kezelni a helyzetet, és elsősorban a biztonságot hangsúlyozzák, például biztonságos útvonalak tervezésével – magyarázta lapunknak Szeszler Szilvia, aki megjegyezte, hogy egy ilyen esemény után a bizalom nem két hét alatt áll helyre.

Több százezer utas terveit döntötte romba az iráni háború, a reptereken kiszámíthatatlan lett az élet (Fotó: MARCIN GOLBA / NurPhoto)

Ilyen esetekben felmerül a kérdés, hogy a fapados cégek vagy a nagy óriások hogyan igyekeznek megtartani az emberek bizalmát a kellemetlenségek ellenére. Szeszler Szilvia maga is rengeteget utazik, így saját tapasztalatát is megosztotta, ami még a háború előtti időből származik.

Volt például egy Flydubai-foglalásunk, ameivel a Maldív-szigetekről jöttünk volna vissza. A járat késett, így lekéstük a csatlakozást. Ekkor a rendszerük olyan precízen működött, mint a svájci óra: tranzitbusszal elvittek minket egy közeli, kifogástalan szállodába, biztosítottak étkezést, majd másnap visszavittek a reptérre, és végül egy Emirates-járatra tettek fel minket

– idézte fel a turisztikai szakember. Szerinte ilyen szituációkban felértékelődik a kiegészítő szolgáltatások szerepe:

a várók (lounge-ok) használata,

a fedélzeti étkezések,

a prémium turistaosztály, vagy

az ingyenes dubaji városnéző programok azoknak, akik mégis elutaztak.

Minden részletre odafigyelnek a nagyobb légitársaságok.