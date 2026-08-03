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„Inkább visszamennék Mexikóba" – Juárez indokolt, Vitális is üzent a győri siker után

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A labdarúgó NB I 2. fordulójának vasárnapi játéknapján a címvédő ETO a Nyíregyháza elleni 4-0-s hazai sikerrel a tabella élére ugrott. Bódog Tamás inkább nem akarta kimondani, amit játékosai második félidei teljesítményéről gondolt. A győriek vezetőedzője, Efraín Juárez megkapta a kérdést, hogy miért nem szerepelt a keretben a csapatkapitány – Vitális Milán is üzent a sikert követően.

Wiszt Péter
2026. 08. 03. 7:03
Efraín Juárez először nyert Győrben Fotó: Kisalföld/Molcsányi Máté
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Bódog Tamás inkább hallgatott

A Nyíregyházát irányító Bódog Tamás nem titkolta, hogy abban bíztak, hogy az Újpest elleni sikeres rajt után a győri feszültséget is ki tudják használni, ám a túl sok egyéni hiba miatt ez nem sikerülhetett. Megjegyezte, Kovács Milánt a hőség okozta rosszullét miatt kellett lecserélni.

Lenne rá egy szavam, mit csináltunk a Győrrel a második félidőben, de az nem való ide, úgyhogy csak gratulálunk nekik.

Egyszerűen egyéni hibáink voltak, ők pedig jobbak voltak – tette hozzá a vezetőedző.

Az ETO csütörtökön Rigában lép pályára a Konferencialiga harmadik selejtezőkörének odavágóján, és a következő hétvégén pihenhet. A Nyíregyháza nem: a szabolcsiak vasárnap Debrecenben folytatják az NB I küzdelmeit.

 

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