Liverpool FCAndoni IraolaLeeds United AFCDominic Calvert-Lewinfelkészülési mérkőzésKerkez MilosSzoboszlai Dominik

Mi lett a karszalaggal? A Liverpool Szoboszlai és Kerkez passzából vezetett, majd nélkülük elbukott

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A Liverpool labdarúgócsapata kétgólos előnyről 4-2-es vereséget szenvedett a Leeds Unitedtől, így a négy angol együttes felkészülési tornáját másodikként zárta. A Leeds ellen Szoboszlai Dominik csapatkapitányként kezdett, Kerkez Milos az ő szöglete után gólpasszt adott, ám miután Andoni Iraola mindkettejüket lecserélte, a Liverpool összeomlott.

Wiszt Péter
2026. 08. 03. 6:30
Szoboszlai Dominik a Leeds ellen is csapatkapitányként kezdett Fotó: Getty Images North America via AFP/Daniel Bartel
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Rajta kívül edzője is ezt tartotta a leghasznosabb találkozónak a nyáron lejátszott eddigi háromból. A Liverpool odahaza a francia Monaco és az olasz Como ellen játszik még felkészülési mérkőzéseket, míg a szintén hazatérő Leedsre a német Leipzig és Augsburg mellett az angol Manchester United is vár a Premier League augusztus 21-ei rajtja előtt.

 

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