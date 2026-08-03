Rajta kívül edzője is ezt tartotta a leghasznosabb találkozónak a nyáron lejátszott eddigi háromból. A Liverpool odahaza a francia Monaco és az olasz Como ellen játszik még felkészülési mérkőzéseket, míg a szintén hazatérő Leedsre a német Leipzig és Augsburg mellett az angol Manchester United is vár a Premier League augusztus 21-ei rajtja előtt.
Mi lett a karszalaggal? A Liverpool Szoboszlai és Kerkez passzából vezetett, majd nélkülük elbukott
A Liverpool labdarúgócsapata kétgólos előnyről 4-2-es vereséget szenvedett a Leeds Unitedtől, így a négy angol együttes felkészülési tornáját másodikként zárta. A Leeds ellen Szoboszlai Dominik csapatkapitányként kezdett, Kerkez Milos az ő szöglete után gólpasszt adott, ám miután Andoni Iraola mindkettejüket lecserélte, a Liverpool összeomlott.
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