Mi lett a karszalaggal? A Liverpool Szoboszlai és Kerkez passzából vezetett, majd nélkülük elbukott

Rajta kívül edzője is ezt tartotta a leghasznosabb találkozónak a nyáron lejátszott eddigi háromból. A Liverpool odahaza a francia Monaco és az olasz Como ellen játszik még felkészülési mérkőzéseket, míg a szintén hazatérő Leedsre a német Leipzig és Augsburg mellett az angol Manchester United is vár a Premier League augusztus 21-ei rajtja előtt.