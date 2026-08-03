A fenyegető Szélesi kitért Szappanos hibáira, az Újpest máris eladja egyik új magyar játékosát

Markgráf Ákos máris távozik az Újpest csapatától

Vasárnap este az újpesti klub a hivatalos oldalán egy másik magyar igazolásról adott ki közleményt. A válogatottban júniusban bemutatkozott Markgráf Ákos nyáron érkezett a Puskás Akadémiától, a Nyíregyháza ellen játszott is végig, a DVSC ellen viszont keretben sem volt. A közlemény alapján ennek oka, hogy

a 21 éves védőt kivásárolják: hivatalos vételi ajánlat érkezett a játékjogáért egy külföldi csapattól, ezért a következő napokban orvosi vizsgálatokon vesz részt, és rövidesen el is utazik.

Az nb1.hu információi szerint az említett klub a dán Köbenhavn, amely a napokban be is jelentheti Markgráf érkezését.

A Köbenhavn nem mellesleg legközelebb épp Debrecenben lép pályára, a Konferencialiga harmadik selejtezőkörének csütörtöki odavágóján. A DVSC Európában továbbjutott, miközben az NB I-ben egyedüliként áll két vereséggel. Gert Remmel vezetőedző úgy véli, az Újpest ellen az ivószünetig még több gólt szerezhetett volna csapata, utána viszont érthetetlen módon összeomlott, és a cserék sem hozták vissza a kezdeti lendületet.

A DVSC a két Konferencialiga-mérkőzése között a Nyíregyházát fogadja, míg az Újpest Kisvárdára látogat a magyar bajnokság következő fordulójában.