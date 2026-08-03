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A fenyegető Szélesi kitért Szappanos hibáira, az Újpest máris eladja egyik új magyar játékosát

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A labdarúgó NB I 2. fordulójának vasárnapi játéknapján az Újpest 4-2-re nyert a vendég Debrecen ellen. Akárcsak a Nyíregyháza elleni nyitányon, Szappanos Péter ezúttal is gólt „ajándékozott" az ellenfélnek, bár ezúttal ez is belefért. Szélesi Zoltán vezetőedző utólag kitért a kapus teljesítményére. Az Újpest a siker után megerősítette, hogy a nyáron igazolt Markgráf Ákos azért nem volt a keret tagja, mert hamarosan új klubjához csatlakozik.

Wiszt Péter
2026. 08. 03. 6:50
Szappanos Péter ismét többször hibázott, bár az Újpest kapusa bravúrt is mutatott be
Szappanos Péter ismét többször hibázott, bár az Újpest kapusa bravúrt is mutatott be Fotó: Balogh Dávid
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Markgráf Ákos máris távozik az Újpest csapatától

Vasárnap este az újpesti klub a hivatalos oldalán egy másik magyar igazolásról adott ki közleményt. A válogatottban júniusban bemutatkozott Markgráf Ákos nyáron érkezett a Puskás Akadémiától, a Nyíregyháza ellen játszott is végig, a DVSC ellen viszont keretben sem volt. A közlemény alapján ennek oka, hogy 

a 21 éves védőt kivásárolják: hivatalos vételi ajánlat érkezett a játékjogáért egy külföldi csapattól, ezért a következő napokban orvosi vizsgálatokon vesz részt, és rövidesen el is utazik.

Az nb1.hu információi szerint az említett klub a dán Köbenhavn, amely a napokban be is jelentheti Markgráf érkezését.

A Köbenhavn nem mellesleg legközelebb épp Debrecenben lép pályára, a Konferencialiga harmadik selejtezőkörének csütörtöki odavágóján. A DVSC Európában továbbjutott, miközben az NB I-ben egyedüliként áll két vereséggel. Gert Remmel vezetőedző úgy véli, az Újpest ellen az ivószünetig még több gólt szerezhetett volna csapata, utána viszont érthetetlen módon összeomlott, és a cserék sem hozták vissza a kezdeti lendületet.

A DVSC a két Konferencialiga-mérkőzése között a Nyíregyházát fogadja, míg az Újpest Kisvárdára látogat a magyar bajnokság következő fordulójában.

 

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