A DVSC megúszta az örmények rohamait és továbbjutott a Konferencialigában
Megvan a továbbjutás és ez a legfontosabb. A DVSC labdarúgócsapata az első meccsen elért 1-0-s győzelme után Jerevánban 0-0-s döntetlent ért el, s ezzel bejutott a Konferencialiga selejtezőjének következő körébe, ahol a dán Köbenhavn együttese vár a Lokira.
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