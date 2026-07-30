Veszélyben a miskolci világcsúcs? Hősként ünneplik a 122 gólt kapott kézilabdázókat
A magyar juniorválogatott Európa-bajnoki címe után máris újabb utánpótlás-világversenyeket rendeznek kézilabdában. A héten az ifjúsági korosztályban a nőknek világbajnokság, a férfiaknak Európa-bajnokság kezdődött el, egyelőre mindkét téren magyar győzelmekkel. A Fidzsi-szigetek női U18-as válogatottja kevésbé sikeres: két mérkőzés után 6-122-es gólkülönbséggel áll a csapat. A szövetség mégis büszkeségét fejezte ki.
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