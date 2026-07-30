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Befutott a Mercedes új belépő SUV-ja, és már a forintos ára is nyilvános

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A márka egyik legfontosabb kompakt modellje lesz az elektromos és később hibrid hajtással is kínált GLA.

2026. 07. 30. 13:03
Fotó: Mercedes-Benz AG
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Der neue elektrische Mercedes-Benz GLA. Exterieur: MANUFAKTUR Patagonienrot Metallic Interieur: ARTICO man-made leather/MICROCUT microfibre black The all-new Mercedes-Benz GLA electric. Exterior: MANUFAKTUR patagonia red metallic Interior: ARTICO man-made leather/MICROCUT microfibre black
Fotó: Mercedes-Benz AG

 

 

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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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