Magyar Péter Markus Söderrel találkozott
Átlátható és korrupcióellenes környezetet teremtünk minden vállalatnak, azt szeretnénk, ha minél több befektető jönne Magyarországra Bajorországból is. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten, miután Markus Söder bajor miniszterelnökkel találkozott.
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