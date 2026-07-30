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Vészesen apad a Duna Paksnál, újabb rendkívüli lépést jelentettek be

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Akár a teljes leállás sem kizárt.

Munkatársunktól
2026. 07. 30. 8:27
A Paksi Atomerőmű Fotó: Mediaworks
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Szerinte arra kell most válaszokat keresni, hogy miként biztosítható Magyarország villamosenergia-ellátása a következő 60-80 évben úgy, hogy közben a nukleáris biztonság, az ellátásbiztonság és a környezet védelme egyaránt garantált.

 

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Pilhál György
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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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