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A Bokros-csomagnál is nagyobb pusztítás jöhet – így szivattyúznák külföldre a megszorításokkal a magyarok pénzét

megszorításokOECDSzalai Piroska

A Bokros-csomagnál is nagyobb pusztítás jöhet – így szivattyúznák külföldre a megszorításokkal a magyarok pénzét

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Mivel csökkenteni akarja a nagy cégek adóit, ezért a Tisza-kabinet a lakosság megszorítások politikája felé fordulhat – nyilatkozta lapunknak Szalai Piroska. A Fidesz parlamenti képviselője szerint Magyar Péter kormánya ehhez erős javaslatokat is kapott júniusban az Európai Bizottságtól, a napokban pedig az OECD nevű nemzetközi szervezettől. A politikus úgy véli: ha ezeket a kormány végrehajtja, azzal nagyobb pusztítást idézhet elő, mint amilyen a Bokros-csomagot követte, miközben a pénzt Magyarországról külföldre szivattyúzhatják.

Jakubász Tamás
2026. 07. 28. 14:24
0717 publi 20260325 Ócsa Országjárás Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke országjárásának ócsai állomásán. Fotó: Havran Zoltán HZ MW Magyar Nemzet A képen: Magyar Péter
Magyar Péter árnyékban. Megszorításokat terveznek? Fotó: Havran Zoltán
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20260511 Budapest Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt parlamenti gazdasági bizottság meghallgatása. Fotó: Vémi Zoltán VZ MW A képen: Csőszi Attila (Tisza) a parlamenti gazdasági bizottság elnöke Szalai Piroska (Fidesz) a parlamenti gazdasági bizottság alelnöke
Szalai Piroska, a Fidesz képviselője (Fotó: Vémi Zoltán)

Összegzésképpen a képviselő úgy látja, hogy ha a két ajánlásban szereplő megszorításokat megvalósítja a kormány, akkor olyan mértékben szivattyúznák ki a lakosságtól a pénzt, hogy az nagyobb krízist okozna, mint amilyet a Bokros-csomag. A Fidesz képviselője ezután egészen drámai folyamatot vázolt fel. Az infláció éves szinten is húsz százalék fölé ugorhat, ami magával hozhatja a reálkereset jelentős csökkenését, ezzel pedig a társdalom egyes széles rétegeinek elszegényedését. Fenyegetne annak réme is, hogy a foglalkoztatási ráta jelentősen esik, hiszen ha szűkül a keresetek vásárlóereje, akkor a szolgáltatásokat nyújtó kkv-knál csökken a forgalom, ami elbocsátásokhoz vezethet. A romló foglalkoztatásból pedig az következik, hogy mérséklődnek a nyugdíjrendszer bevételei, s akár az is kérdésessé válhat, hogy az állam tud-e időben nyugdíjat fizetni. Innen pedig már csak idő kérdése, mikor kell a kormánynak segítséget kérnie a Nemzetközi Valutaalaptól, vagy mikor fognak hozzá annak az állami vagyonnak a kiárusításához, amelyet az Orbán-kormányok vásároltak vissza külföldi kézből, s ami jelenleg számottevő költségvetési bevételt termel. Mindezek alapján Szalai Piroska szerint világos: nem akármiért emlegette tusványosi beszédében Orbán Viktor, hogy közeleghet az ország ötödik kifosztása.

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