A Bokros-csomagnál is nagyobb pusztítás jöhet – így szivattyúznák külföldre a megszorításokkal a magyarok pénzét

Összegzésképpen a képviselő úgy látja, hogy ha a két ajánlásban szereplő megszorításokat megvalósítja a kormány, akkor olyan mértékben szivattyúznák ki a lakosságtól a pénzt, hogy az nagyobb krízist okozna, mint amilyet a Bokros-csomag. A Fidesz képviselője ezután egészen drámai folyamatot vázolt fel. Az infláció éves szinten is húsz százalék fölé ugorhat, ami magával hozhatja a reálkereset jelentős csökkenését, ezzel pedig a társdalom egyes széles rétegeinek elszegényedését. Fenyegetne annak réme is, hogy a foglalkoztatási ráta jelentősen esik, hiszen ha szűkül a keresetek vásárlóereje, akkor a szolgáltatásokat nyújtó kkv-knál csökken a forgalom, ami elbocsátásokhoz vezethet. A romló foglalkoztatásból pedig az következik, hogy mérséklődnek a nyugdíjrendszer bevételei, s akár az is kérdésessé válhat, hogy az állam tud-e időben nyugdíjat fizetni. Innen pedig már csak idő kérdése, mikor kell a kormánynak segítséget kérnie a Nemzetközi Valutaalaptól, vagy mikor fognak hozzá annak az állami vagyonnak a kiárusításához, amelyet az Orbán-kormányok vásároltak vissza külföldi kézből, s ami jelenleg számottevő költségvetési bevételt termel. Mindezek alapján Szalai Piroska szerint világos: nem akármiért emlegette tusványosi beszédében Orbán Viktor, hogy közeleghet az ország ötödik kifosztása.