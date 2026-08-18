„Fejezzük be ezt az egész melodrámát!” – már nagyon sok az embereknek Magyar Péter egyszemélyes paksi akciófilmje

Egy másik hozzászóló pedig úgy fogalmazott: „Köszönjük mindenkinek, aki két hete könyörög és próbálja elmagyarázni az értetlen Petikónak, hogy ez a megoldás.” A kommentelő szerint szakértők vezénylik a munkát, és azt is kifogásolta, hogy korábban még arról beszéltek, hogy a megoldás nem kivitelezhető.

A hozzászólások hangnemét jól jelzi az is, hogy a Magyar Péter szereplésére vonatkozó ironikus megjegyzések között olyanok is megjelentek, mint „Éljen a nagyságos vezér!”, illetve „A Messiásunk mindenhez is ért... akár Kohn Béla és Rákosi. Éljen a nagyságos vezér!!!”.

Forrás: Facebook/Magyarország kormánya Forrás: Facebook/Magyarország kormánya

A kamerák előtt mindenből politikai esemény lesz

A paksi fenékküszöb építése természetesen komoly vízügyi és energetikai feladat. A rendkívül alacsony dunai vízállás miatt szükségessé vált beavatkozás célja az atomerőmű biztonságos működésének fenntartása, a munkálatok pedig jelentős szakmai és műszaki előkészítést igényelnek.

Magyar Péter azonban a helyszíni jelenlétet látványos politikai tartalommá alakította. Helikopterek, betonelemek, hajó, munkavédelmi sisak és élő közvetítés gondoskodott arról, hogy a történtekből ne pusztán műszaki beszámoló, hanem politikai produkció szülessen. Ezt a látványosságot már korábbi megjelenésében is sokan szóvá tették.

A mostani kommentek alapján pedig úgy tűnik, a kormányzati oldal követői között sem mindenki vevő arra, hogy egy ilyen beavatkozásból politikai show készüljön.

Különösen érdekes mindez annak fényében, hogy amikor Orbán Viktor miniszterelnök válsághelyzetekben, például az árvízi védekezés során személyesen jelent meg a helyszínen, az ellenzéki és liberális nyilvánosság egy része gyakran „gumicsizmás propagandaként” vagy politikai színjátékként értelmezte a látványos helyszíni jelenlétet.