„Fejezzük be ezt az egész melodrámát!” – már nagyon sok az embereknek Magyar Péter egyszemélyes paksi akciófilmje

A közösségi médiában nem mindenki volt elragadtatva Magyar Péter paksi szereplésétől. A kormány bejegyzése alatt több hozzászóló is kifigurázta a Tisza elnökének látványos helyszíni jelenlétét, volt, aki egyenesen színháznak, más felesleges akciófilmnek nevezte a produkciót.
„Színház az egybites tiszásoknak!” – írta az egyik hozzászóló, míg egy másik úgy fogalmazott: „Fejezzük be ezt az egész melodrámát!” Más szerint „emberfeletti szelfizés” zajlik, egy további kommentelő pedig azt írta: „Emberfeletti, amit a kameramanok művelnek.”
A hozzászólások között az is visszatérő elem volt, hogy Magyar Péter helyszíni jelenlétét sokan nem tartották többnek politikai kommunikációnál. „Reméljük több szelfizéssel nem fogják zavarni a komoly munkálatokat” – olvasható az egyik kommentben.
„Vége a Szigetnek, akkor most megint mehet, hogy spóroljuk?”
A kommentelők egy része a Tisza Párt elnökének látványos megjelenését a Sziget fesztiválhoz is hasonlította. „Vége a Szigetnek, akkor most megint mehet, hogy spóroljuk?” – kérdezte egyikük ironikusan.
Más azt írta: „Ez felesleges, a Sziget fesztivál pikk-pakk megoldotta a helyzetet. Csak előtte meg utána volt gond. Közben minden rendben volt.”
A hozzászólások között ugyanakkor olyanok is akadtak, amelyek nem a fenékküszöb építését, hanem a kormány intézkedéseit támadták. Többen a vízügyi munkálatok elhúzódását, illetve a korábbi alacsony vízállással kapcsolatos döntéseket bírálták. Egy hozzászóló például azt kifogásolta, hogy szerinte már tavasszal tudható volt az alacsony dunai vízállás.
A kommentelők közül többen arra is emlékeztettek, hogy korábban állítólag szakmai kifogások hangzottak el a fenékküszöb megépítésével kapcsolatban. „Nemrég ezt a műveletet még hülyeségnek tartotta, veszélyesnek stb...” – írta egyikük.
Egy másik hozzászóló pedig úgy fogalmazott: „Köszönjük mindenkinek, aki két hete könyörög és próbálja elmagyarázni az értetlen Petikónak, hogy ez a megoldás.” A kommentelő szerint szakértők vezénylik a munkát, és azt is kifogásolta, hogy korábban még arról beszéltek, hogy a megoldás nem kivitelezhető.
A hozzászólások hangnemét jól jelzi az is, hogy a Magyar Péter szereplésére vonatkozó ironikus megjegyzések között olyanok is megjelentek, mint „Éljen a nagyságos vezér!”, illetve „A Messiásunk mindenhez is ért... akár Kohn Béla és Rákosi. Éljen a nagyságos vezér!!!”.
A kamerák előtt mindenből politikai esemény lesz
A paksi fenékküszöb építése természetesen komoly vízügyi és energetikai feladat. A rendkívül alacsony dunai vízállás miatt szükségessé vált beavatkozás célja az atomerőmű biztonságos működésének fenntartása, a munkálatok pedig jelentős szakmai és műszaki előkészítést igényelnek.
Magyar Péter azonban a helyszíni jelenlétet látványos politikai tartalommá alakította. Helikopterek, betonelemek, hajó, munkavédelmi sisak és élő közvetítés gondoskodott arról, hogy a történtekből ne pusztán műszaki beszámoló, hanem politikai produkció szülessen. Ezt a látványosságot már korábbi megjelenésében is sokan szóvá tették.
A mostani kommentek alapján pedig úgy tűnik, a kormányzati oldal követői között sem mindenki vevő arra, hogy egy ilyen beavatkozásból politikai show készüljön.
Különösen érdekes mindez annak fényében, hogy amikor Orbán Viktor miniszterelnök válsághelyzetekben, például az árvízi védekezés során személyesen jelent meg a helyszínen, az ellenzéki és liberális nyilvánosság egy része gyakran „gumicsizmás propagandaként” vagy politikai színjátékként értelmezte a látványos helyszíni jelenlétet.
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.
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