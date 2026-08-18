A Tisza-kormány forradalmasította az ország vezetését, Magyar Péter nagyon büszke

Ilyen lehet az, amikor a családfő vasárnap délután ünnepélyesen összehívja a rokonságot a nappaliba, majd pezsgőt bontva bejelenti, hogy a család óriási erőfeszítések árán, de sikeresen teljesítette a hétvégi tervet: a házfalak továbbra is állnak, és a tető sem szakadt le. Már látom magam előtt a következő Tisza-közleményeket, ahol a párt büszkén vállalja: holnap is megtartják a gravitációt, sőt, a Duna folyási irányán sem változtatnak a nemzet érdekében.