Zsarolás, időhúzás, gazdasági háború: csúnyán összerúgta a port London és Brüsszel

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London és Brüsszel között egy csendes gazdasági háború van kibontakozóban, ami teljesen felboríthatja a kapcsolatok rendezését. A feszültség forrása az Európai Unió formálódó „Made in Europe” jogszabálycsomagja, amely a kontinens iparát hivatott védeni a külső versenytársaktól. Az EU merev elzárkózása olyan helyzetet teremtett, ahol a brit kormány már a kétoldalú csúcstalálkozó elhalasztásával zsarol, miközben Brüsszelből azt üzenik: Nagy-Britannia sokkal jobban rá van utalva a kontinensre, mint fordítva.

Odrobina Kristóf
2026. 09. 25. 5:14
Fotó: CARLOS JASSO Forrás: AFP
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Ma egy kézfogás, holnap egy-egy pofon is előfordulhat London és Brüsszel között (Fotó: TOBY MELVILLE / POOL)
Ma egy kézfogás, holnap egy-egy pofon is előfordulhat London és Brüsszel között (Fotó: TOBY MELVILLE / POOL)

Történelmi válaszút előtt az Egyesült Királyság

A gazdasági és politikai patthelyzet a brit belpolitikában is hatalmas törésvonalakat hozott a felszínre. Miközben a Burnham-kormány hivatalosan tagadja a zsarolást és közös kihívásokról – például a globális acéltúltermelésről vagy a védelmi fenyegetésekről – beszél, a háttérben egyre nagyobb a nyomás a radikális irányváltásra.

A Munkáspárt emblematikus alakja, Tony Blair korábbi miniszterelnök a minap nyíltan arra szólította fel a miniszterelnököt, hogy dobja ki a Brexit-tárgyalások során meghúzott vörös vonalakat. Blair szerint Nagy-Britanniának nem kívülről kellene tehetetlenül néznie, hogyan alakítja Brüsszel a kontinens gazdasági jövőjét, hanem deklarálnia kellene a szándékát:

Londonnak vissza kell térnie egy megreformált Európai Unióba. Ez a felhívás egybecseng Andy Burnham azon korábbi kijelentéseivel, amelyekkel nyitva hagyta az ajtót az EU-ba való visszatérés előtt, ami radikális szakítást jelent a Keir Starmer-féle óvatos, elzárkózó politikával.

Nagy-Britannia tehát újra válaszút elé került. Vagy beleáll egy parttalan, esélytelen protekcionista vitába az unió óriási piacával, vagy feladja a büszkeségét, és elindul a lassú, de elkerülhetetlennek tűnő visszavezető úton Európába.

Egyesült KirályságbrexitEurópai UnióSzóljon hozzá!

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