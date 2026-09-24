Schiffer András szerint ezért rúgta fel Magyar Péter a konszenzust a Médiatanács kapcsán

Takács Péter szerint különösen Radnai került kellemetlen helyzetbe, mivel állítása szerint éppen ő vett részt a korábbi konszenzus kialakításában. A fideszes politikus úgy értékelte, Magyar Péter egy személyes döntéssel írta felül azt a megállapodást, amelyet saját párttársa előzőleg kitárgyalt.

A szavazás eredménye ugyanakkor arra utal, hogy a Tisza-frakció sem járt el teljesen egységesen. Radnai Márk végül támogatta a Fidesz és a KDNP jelöltjét is, míg más tiszás képviselők nemmel szavaztak vagy tartózkodtak. A Tisza korábban azzal magyarázta a történteket, hogy képviselői saját lelkiismeretük és szakmai meggyőződésük alapján voksoltak.