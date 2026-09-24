Borítókép: Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kulturáért felelős miniszter (Fotó: Máté Krisztián)
Tarr Zoltánék megerősítették: a miniszter az éj leple alatt, az újranyitás előtt nézte meg a Terror Házát
Schmidt Mária számolt be arról, hogy Tarr Zoltánnak privát tárlatvezetést tarthattak a bezárt Terror Háza múzeumban. Most a kulturális minisztérium részéről elismerték, hogy sor került a bejárásra, de ebben állításuk szerint semmi rendkívüli nincs, mindig így szokták.
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