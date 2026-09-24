Cikkünkben kitértünk a jövedelmi viszonyok és a kormány politikai támogatottságának összefüggésére – vagy éppen annak hiányára. És arra is, hogy markáns béremelkedés nyomán milyen alapvető változások mentek végbe a magyar munkaerőpiacon.
Ez lenne a gazdasági tatárjárás? Magyarország hátát nézi a legtöbb térségbeli ország
Nem értük utol Ausztriát, de a rés jelentősen szűkült.
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