Ebből megint visítás lesz: az Egyesült Államok meghívta Oroszországot a G20-csúcsra

Az európai miniszterek (például Lars Klingbeil német pénzügyminiszter) nem tudták vagy nem akarták jogilag megakadályozni a részvételét, így a bojkottot szimbolikus lépésekre korlátozták: nyíltan konfrontálódtak vele a helyszínen, és megtagadták, hogy közös fotón szerepeljenek az orosz politikussal.