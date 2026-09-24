Az európai miniszterek (például Lars Klingbeil német pénzügyminiszter) nem tudták vagy nem akarták jogilag megakadályozni a részvételét, így a bojkottot szimbolikus lépésekre korlátozták: nyíltan konfrontálódtak vele a helyszínen, és megtagadták, hogy közös fotón szerepeljenek az orosz politikussal.
Ebből megint visítás lesz: az Egyesült Államok meghívta Oroszországot a G20-csúcsra
Nemzetközi diplomáciai áttörést hozhat a decemberi G20-csúcstalálkozó, miután az Egyesült Államok hivatalosan is meghívta Vlagyimir Putyin orosz elnököt a floridai Miamiba, ahol a tervek szerint közvetlen tárgyalásokat folytatna Donald Trump amerikai elnökkel. A nyugati szövetségesek ugyanakkor nem nézik jó szemmel, hogy Oroszország visszakerülhet a világ vezető hatalmainak tárgyalóasztalához, legutóbb a pénzügyminiszteri találkozón volt botrány ebből.
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