Cristiano Ronaldo kemény szavai: Vannak, akik évek óta próbálnak kinyírni
Cristiano Ronaldo nem fogta vissza magát, amikor a portugál válogatott sajtótájékoztatóján az őt ért támadásokról kérdezték. A 41 éves klasszis szerint egyesek már évek óta megpróbálják kinyírni, ám őt még egy puskával sem lenne könnyű eltalálni. A portugálok csapatkapitánya a visszavonulásáról is beszélt, és Ronaldo azt is elárulta, miért döntött úgy, hogy a világbajnokság után is folytatja a válogatottban.
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