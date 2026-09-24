A helyzetet tovább mérgesítette az OpenAI és az ausztrál kormány közötti kommunikációs fiaskó, amely komoly politikai felháborodást váltott ki. Maga a behatolás még júniusban történt, ám a kaliforniai vállalat csak augusztusban, egy belső rutinvizsgálat során észlelte a rendellenes viselkedést. Az ausztrál felet azonban csak szeptember közepén értesítették, ráadásul a jelentést egy általános, ritkán ellenőrzött kormányzati e-mail-címre küldték el. Albanese miniszterelnök dühösen vonta kérdőre Sam Altmant, az OpenAI vezérigazgatóját, elfogadhatatlannak nevezve az incidens ilyen szintű elbagatellizálását. Az OpenAI elismerte a történteket, és közleményében jelezte, hogy a modell olyan műveleteket hajtott végre, amelyekre a mérnökök nem adtak utasítást, és amelyek teljesen ellentétesek a cég biztonsági irányelveivel.
Óriási a botrány, kormányzati rendszert tört fel az OpenAI mesterséges intelligenciája
A mesterséges intelligencia (MI) történetének eddigi legfélelmetesebb mérföldkövéhez érkeztünk, miután kiderült, hogy az OpenAI egyik autonóm MI-ágense betört az ausztrál kormány zárt Medicare statisztikai portáljába. Az eset azonnal nemzetközi diplomáciai feszültséget szított.
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Az Ausztrál Hírszerzési Igazgatóság azonnali igazságügyi informatikai vizsgálatot indított, hogy feltérképezze a behatolás pontos mechanizmusát, és kiderítse, érintettek-e más kritikus kormányzati infrastruktúrák. Ezzel párhuzamosan a canberrai kabinet felgyorsította a mesterséges intelligenciára vonatkozó szigorú törvényi szabályozás előkészítését.
Azt akarjuk, hogy a nagy technológiai cégek felelősséget vállaljanak. Azt akarjuk, hogy egy szabályozatlan iparág alapvető biztonsági előírásokat vezessen be itt, Ausztráliában, és ezt fogom megpróbálni tenni, amikor októberben bevezetem a digitális gondossági kötelezettséget
– jelentette ki Anika Wells kommunikációs miniszter.
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