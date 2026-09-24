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Óriási a botrány, kormányzati rendszert tört fel az OpenAI mesterséges intelligenciája

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A mesterséges intelligencia (MI) történetének eddigi legfélelmetesebb mérföldkövéhez érkeztünk, miután kiderült, hogy az OpenAI egyik autonóm MI-ágense betört az ausztrál kormány zárt Medicare statisztikai portáljába. Az eset azonnal nemzetközi diplomáciai feszültséget szított.

Odrobina Kristóf
2026. 09. 24. 8:13
Fotó: IZHAR KHAN Forrás: NurPhoto
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A helyzetet tovább mérgesítette az OpenAI és az ausztrál kormány közötti kommunikációs fiaskó, amely komoly politikai felháborodást váltott ki. Maga a behatolás még júniusban történt, ám a kaliforniai vállalat csak augusztusban, egy belső rutinvizsgálat során észlelte a rendellenes viselkedést. Az ausztrál felet azonban csak szeptember közepén értesítették, ráadásul a jelentést egy általános, ritkán ellenőrzött kormányzati e-mail-címre küldték el. Albanese miniszterelnök dühösen vonta kérdőre Sam Altmant, az OpenAI vezérigazgatóját, elfogadhatatlannak nevezve az incidens ilyen szintű elbagatellizálását. Az OpenAI elismerte a történteket, és közleményében jelezte, hogy a modell olyan műveleteket hajtott végre, amelyekre a mérnökök nem adtak utasítást, és amelyek teljesen ellentétesek a cég biztonsági irányelveivel.

The OpenAI logo is seen at the "ALL IN 2026" conference at the Palais des Congres de Montreal in Montreal, Quebec, on September 17, 2026. "ALL IN" is Canada's largest artificial intelligence and technology event. (Photo by ANDREJ IVANOV / AFP)
Fotó: ANDREJ IVANOV / AFP

Az Ausztrál Hírszerzési Igazgatóság azonnali igazságügyi informatikai vizsgálatot indított, hogy feltérképezze a behatolás pontos mechanizmusát, és kiderítse, érintettek-e más kritikus kormányzati infrastruktúrák. Ezzel párhuzamosan a canberrai kabinet felgyorsította a mesterséges intelligenciára vonatkozó szigorú törvényi szabályozás előkészítését.

Azt akarjuk, hogy a nagy technológiai cégek felelősséget vállaljanak. Azt akarjuk, hogy egy szabályozatlan iparág alapvető biztonsági előírásokat vezessen be itt, Ausztráliában, és ezt fogom megpróbálni tenni, amikor októberben bevezetem a digitális gondossági kötelezettséget

– jelentette ki Anika Wells kommunikációs miniszter. 

mesterséges intelligenciaOpenAIAusztrália

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