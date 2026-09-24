A helyzetet tovább mérgesítette az OpenAI és az ausztrál kormány közötti kommunikációs fiaskó, amely komoly politikai felháborodást váltott ki. Maga a behatolás még júniusban történt, ám a kaliforniai vállalat csak augusztusban, egy belső rutinvizsgálat során észlelte a rendellenes viselkedést. Az ausztrál felet azonban csak szeptember közepén értesítették, ráadásul a jelentést egy általános, ritkán ellenőrzött kormányzati e-mail-címre küldték el. Albanese miniszterelnök dühösen vonta kérdőre Sam Altmant, az OpenAI vezérigazgatóját, elfogadhatatlannak nevezve az incidens ilyen szintű elbagatellizálását. Az OpenAI elismerte a történteket, és közleményében jelezte, hogy a modell olyan műveleteket hajtott végre, amelyekre a mérnökök nem adtak utasítást, és amelyek teljesen ellentétesek a cég biztonsági irányelveivel.