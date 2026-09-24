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„Hogy tetszett a múzeum, miniszter úr?” – Schmidt Mária szerint Tarr Zoltán az éj leple alatt nézte meg a Terror Háza kiállítását

„Hogy tetszett a múzeum, miniszter úr?” – Schmidt Mária szerint Tarr Zoltán az éj leple alatt nézte meg a Terror Háza kiállítását

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Tarr Zoltán a látogatók és a rosszalló tekintetek elől elzárva, az éj leple alatt nézte végig először a Terror Háza kiállítását, amelynek átalakításáról már korábban döntött - írta a Facebookon Schmidt Mária. A Terror Háza volt főigazgatója a minisztertől azt is megkérdezte, hogy végre mondja el, mi baja van a múzeummal.

Pámer Dávid
2026. 09. 24. 9:08
Terror Háza tüntetés Schmidt Mária
Fotó: Mirkó István
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schmidt máriatarr zoltánterror háza

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