„Hogy tetszett a múzeum, miniszter úr?” – Schmidt Mária szerint Tarr Zoltán az éj leple alatt nézte meg a Terror Háza kiállítását
Tarr Zoltán a látogatók és a rosszalló tekintetek elől elzárva, az éj leple alatt nézte végig először a Terror Háza kiállítását, amelynek átalakításáról már korábban döntött - írta a Facebookon Schmidt Mária. A Terror Háza volt főigazgatója a minisztertől azt is megkérdezte, hogy végre mondja el, mi baja van a múzeummal.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!