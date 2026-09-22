„Vegyétek el tőle a telót” – érkeznek a reakciók Magyar Péter éjszakai diplomáciai botrányára

Ennél pikírtebb hangnemben üzent a miniszterelnöknek Takács Péter. A korábbi egészségügyi államtitkár azt írta a Facebook-oldalán, hogy „Magyar Péter nem hagyta abba tegnap éjjel sem a piálást, sem a kommentelést! Könyörgök, kedves tiszások, legalább ilyenkor vegyétek el tőle a telót, amíg ki nem tisztul egy kicsit! Orbán Anita meg tegyen végre valami hasznosat! Nézze át, nem szólt-e be Putyinnak, nem kommunista kutyázta-e Hszi Csin-pinget vagy nem írt-e Erdogannak, hogy »hallod-e te, török szultán, add vissza a lovamat«!” Magyar Péter erre egy kommentben Takácsnak is nekirontott: „Te tudsz angolul? Nem is gondoltam volna. Az Orvosi Kamarát és a szülőket magyarul szoktad fenyegetni”, amivel azt érte el, hogy az egykori államtitkár pedig szánalmas alaknak nevezte őt a válaszában.

– Ilyen nincs! – ezt már Németh Balázs fideszes honatya írta Magyar Péter ámokfutásáról, hozzátéve: a miniszterelnök „nagyjából abban a stílusban kezdett írogatni Andrij Szibiha ukrán külügyminiszternek, mint amilyen stílusban el szokta küldeni a jó édes anyukájába a Telex vagy a 444 propagandistáit a Facebookon”.