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Ma újra megnyílik a Terror Háza, megalázó tábla fogadja a látogatókat

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Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum volt főigazgatója Facebook-bejegyzésében azt kifogásolta, hogy a múzeum újranyitása után olyan tábla fogadja majd a látogatókat, amely szerinte megalázó az intézmény dolgozóira nézve. A volt főigazgató egyúttal azt kérdezte: mi indokolja a múzeum kiállításának és szemléletének felülvizsgálatát, és kik azok a kormány által felkért „független történészek és kurátorok”, akik részt vesznek ebben.

Pámer Dávid
2026. 09. 22. 9:00
Fotó: Mirkó István
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Terror Háza tüntetés
Terror Háza tüntetés
Terror Háza tüntetés
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Schmidt Mária szerint jó lenne, 

ha miniszter úr nem független történészek és kurátorok szoknyája mögé bújna, hanem férfiként viselkedne és vállalná végre a véleményét és azt, mi is a baja egy világhírű intézménnyel? Ennek hiányában továbbra is csak arra tudok tippelni, hogy ismert ellenzéki politikai szimpátiám miatt kap megkülönböztetett figyelmet a Terror Háza Múzeum.

A volt főigazgató Tarr Zoltánnak címezve azt írta, hogy 

Mi az elmúlt 24 évben névvel és arccal vállaltuk a véleményünket. Itt lenne az ideje annak, hogy nemcsak Ön, de a kormány által felkent függetlenek is arccal és névvel vállalják a véleményüket!

A Terror Háza előtt tüntettek

Emlékezetes, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a múlt héten a Facebookon jelentette be, hogy  megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízását, valamint elrendelte a Terror Háza szakmai, működési és tartalmi felülvizsgálatát és az intézmény átmeneti bezárását. Emiatt vasárnapra demonstrációt hirdettek az intézmény elé. A kormányzat ezután nem sokkal bejelentette, hogy a múzeum újra megnyithatja kapuit, a szervezők azonban a demonstráció megtartása mellett döntöttek. A vasárnapi tüntetésen, melyet többek között Bayer Zsolt, Bencsik András, Huth Gergely és Szentesi Zöldi László  hirdetett meg, rengetegen voltak. A rendezvényen Schmidt Mária is felszólalt

 

schmidt máriabayer zsoltterror háza múzeum

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