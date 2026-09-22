Ma újra megnyílik a Terror Háza, megalázó tábla fogadja a látogatókat

Schmidt Mária szerint jó lenne,

ha miniszter úr nem független történészek és kurátorok szoknyája mögé bújna, hanem férfiként viselkedne és vállalná végre a véleményét és azt, mi is a baja egy világhírű intézménnyel? Ennek hiányában továbbra is csak arra tudok tippelni, hogy ismert ellenzéki politikai szimpátiám miatt kap megkülönböztetett figyelmet a Terror Háza Múzeum.

A volt főigazgató Tarr Zoltánnak címezve azt írta, hogy

Mi az elmúlt 24 évben névvel és arccal vállaltuk a véleményünket. Itt lenne az ideje annak, hogy nemcsak Ön, de a kormány által felkent függetlenek is arccal és névvel vállalják a véleményüket!

A Terror Háza előtt tüntettek

Emlékezetes, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a múlt héten a Facebookon jelentette be, hogy megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízását, valamint elrendelte a Terror Háza szakmai, működési és tartalmi felülvizsgálatát és az intézmény átmeneti bezárását. Emiatt vasárnapra demonstrációt hirdettek az intézmény elé. A kormányzat ezután nem sokkal bejelentette, hogy a múzeum újra megnyithatja kapuit, a szervezők azonban a demonstráció megtartása mellett döntöttek. A vasárnapi tüntetésen, melyet többek között Bayer Zsolt, Bencsik András, Huth Gergely és Szentesi Zöldi László hirdetett meg, rengetegen voltak. A rendezvényen Schmidt Mária is felszólalt.