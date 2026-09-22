Keménykedni akart, de csak egy gyerekes posztra futotta – Magyar Péter éjjel az ukránoknak üzengetett 

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Magyarország C8-tagságától indult a vita. Magyar Péter szerint Magyarország nem tagja a Kárpáti 8-ak (C8) nevű formátumnak, az ukránok szerint igen. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közösségi oldalán adott hangot értetlenségének, a magyar miniszterelnöktől csak gúnyolódásra futotta.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 22. 8:35
Magyar Péter Fotó: ROBERT NEMETI Forrás: ANADOLU
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Lapunk kérdéseire válaszolva a Mol azt közölte, hogy az európai együttműködés jegyében az európai országok kölcsönösen segítik egymást stratégiai kőolaj- és egyéb szénhidrogéntermék-készleteik tárolásában, és ha kell, a szükséges kapacitások biztosításában. Ennek részeként a Mol-csoport is tárol Magyarországon több olyan készletet, amely EU-s és EU-n kívüli ország stratégiai készleteinek a részét képezik. – A Naftohazzal kötött szándéknyilatkozat ebbe a nemzetközi együttműködési keretbe illeszkedik – közölték, majd hozzátették: vizsgálják a technikai feltételeket, a pénzügyi lehetőségeket, és feltérképezik, hogy milyen környezetvédelmi, biztonsági és hatósági előírásokat kell követni.

Ez a folyamat akár több évet is igénybe vehet. Az út legelején tartunk, arról állapodtunk meg ukrán partnerünkkel, hogy érdemes elgondolkodni ezen, hiszen van potenciál a két ország energetikai együttműködésében

– jegyezték meg. 

Válaszában a Mol közölte azt is, mindezek miatt nem volt még szükség arra, hogy a cég a magyar kormányzatot is bevonja az előkészítő munkálatokba, ám hozzáfűzték: amint elindul az érdemi vizsgálat, minden szükséges egyeztetést lefolytatnak a hazai hatóságokkal és döntéshozókkal.

Magyar Péter az Országgyűlés ülésén beszélt a Mol és a Naftogaz egyeztetéséről, és kijelentette, hogy a Tisza-kormány semmilyen módon, semmilyen tájékoztatást nem kapott a Moltól, hogy még az előző kormány mandátumot adott nekik a tárgyalásra, nem csak az ukránokkal, hanem az amerikaiakkal is.

A Világgazdaság tudósítása szerint Magyar Péter jelezte Hernádi Zsoltnak, hogy amíg Tisza-kormány van, nem fog megépülni sehol Magyarországon az ukránoknak olajtároló, senkinek se kell félnie. Majd azt is mondta, hogy egyébként is csak memorandumról van szó egy elméleti lehetőség kapcsán, ami legfeljebb csak évek múlva valósulhatna meg.

Végezetül nyilvánosságra hozott egy SMS-t, amit Hernádi Zsoltnak írt a hosszú telefonbeszélgetést követően. Bár elismerte, hogy a Mol elnök-vezérigazgatója erre nem hatalmazta fel. 

„Teljességgel elfogadhatlatnal az az eljárás, amit a Mol művelt, ezt hivatalosan is jelezni fogjuk. Mostantól elvárom, hogy úgy bánjon a Mol a magyar állammal, mint egy 25 százalékos tulajdonossal” – állt a Magyar Péter által küldött szöveges üzenetben. Ez se volt éppen finom, de a magyar miniszterelnök még durvább odamondással zárta le a felszólalását a parlamentben: „Hogy mi lesz ennek a következménye, azt majd meglátjuk.”

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter erre az ügyre is reagált közösségi oldalán. Mint írta: „Meglepő fejleménynek tekintjük azokat a nyilatkozatokat, amelyek kétséget ébresztenek az ukrán és magyar energetikai cégek közötti közvetlen, pragmatikus és kölcsönösen előnyös együttműködéssel szemben, amelyet kétoldalú memorandumban rögzítettek. Amikor a politika beavatkozik a pragmatikus üzletmenetbe, abból soha semmi jó nem sül ki.”

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

UkrajnaAndrij SzibihaMagyar Péter

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