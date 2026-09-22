Keménykedni akart, de csak egy gyerekes posztra futotta – Magyar Péter éjjel az ukránoknak üzengetett 

Lapunk kérdéseire válaszolva a Mol azt közölte, hogy az európai együttműködés jegyében az európai országok kölcsönösen segítik egymást stratégiai kőolaj- és egyéb szénhidrogéntermék-készleteik tárolásában, és ha kell, a szükséges kapacitások biztosításában. Ennek részeként a Mol-csoport is tárol Magyarországon több olyan készletet, amely EU-s és EU-n kívüli ország stratégiai készleteinek a részét képezik. – A Naftohazzal kötött szándéknyilatkozat ebbe a nemzetközi együttműködési keretbe illeszkedik – közölték, majd hozzátették: vizsgálják a technikai feltételeket, a pénzügyi lehetőségeket, és feltérképezik, hogy milyen környezetvédelmi, biztonsági és hatósági előírásokat kell követni.

Ez a folyamat akár több évet is igénybe vehet. Az út legelején tartunk, arról állapodtunk meg ukrán partnerünkkel, hogy érdemes elgondolkodni ezen, hiszen van potenciál a két ország energetikai együttműködésében

– jegyezték meg.

Válaszában a Mol közölte azt is, mindezek miatt nem volt még szükség arra, hogy a cég a magyar kormányzatot is bevonja az előkészítő munkálatokba, ám hozzáfűzték: amint elindul az érdemi vizsgálat, minden szükséges egyeztetést lefolytatnak a hazai hatóságokkal és döntéshozókkal.

Magyar Péter az Országgyűlés ülésén beszélt a Mol és a Naftogaz egyeztetéséről, és kijelentette, hogy a Tisza-kormány semmilyen módon, semmilyen tájékoztatást nem kapott a Moltól, hogy még az előző kormány mandátumot adott nekik a tárgyalásra, nem csak az ukránokkal, hanem az amerikaiakkal is.

A Világgazdaság tudósítása szerint Magyar Péter jelezte Hernádi Zsoltnak, hogy amíg Tisza-kormány van, nem fog megépülni sehol Magyarországon az ukránoknak olajtároló, senkinek se kell félnie. Majd azt is mondta, hogy egyébként is csak memorandumról van szó egy elméleti lehetőség kapcsán, ami legfeljebb csak évek múlva valósulhatna meg.