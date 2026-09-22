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Parlamenti napirenden a gyermekvédelmi törvény, döntenek a médiatanács tagjairól

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A kötelező kamarai tagságot visszaállító, az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosításáról, a koncessziókkal kapcsolatos törvényjavaslatról valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elnökéről és hat tagjáról is határoz kedden az Országgyűlés, amely elkezdi a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagjának tárgyalását is.

2026. 09. 22. 9:16
Fotó: Hatlaczki Balázs
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A javaslat szerint tilos lesz a gyermekek számára pornográf, életkoruknak és fejlettségi szintjüknek nem megfelelő, a szexualitást öncélúan ábrázoló tartalmat hozzáférhetővé tenni vagy népszerűsíteni. 

Amennyiben a  képviselők úgy döntenek, a közterületekről is kitiltják a gyerekek személyiségfejlődésére káros politikai és kereskedelmi hirdetéseket.

A kórházban rekedt gyerekek ügyében is intézkedéseket kezdeményeznek. Ha egy gyereknek egészségügyi okból már nem kell kórházban maradnia, a gyámhatóságnak legfeljebb nyolc napon belül el kell készítenie a teljes gyermekvédelmi helyzetfelmérést és az intézkedési tervet.

Borítókép: Minimál invazív eljárások az urológiában című nemzetközi konferencián tartott bemutató műtét a Jahn Ferenc kórházban.
(fotó: Havran Zoltán (HZ) Magyar Nemzet)

 

országgyűléstörvényegészségügynemzeti média - és hírközlési hatóság médiatanácsa

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