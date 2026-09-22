Parlamenti napirenden a gyermekvédelmi törvény, döntenek a médiatanács tagjairól

A javaslat szerint tilos lesz a gyermekek számára pornográf, életkoruknak és fejlettségi szintjüknek nem megfelelő, a szexualitást öncélúan ábrázoló tartalmat hozzáférhetővé tenni vagy népszerűsíteni.

Amennyiben a képviselők úgy döntenek, a közterületekről is kitiltják a gyerekek személyiségfejlődésére káros politikai és kereskedelmi hirdetéseket.

A kórházban rekedt gyerekek ügyében is intézkedéseket kezdeményeznek. Ha egy gyereknek egészségügyi okból már nem kell kórházban maradnia, a gyámhatóságnak legfeljebb nyolc napon belül el kell készítenie a teljes gyermekvédelmi helyzetfelmérést és az intézkedési tervet.

Borítókép: Minimál invazív eljárások az urológiában című nemzetközi konferencián tartott bemutató műtét a Jahn Ferenc kórházban.

(fotó: Havran Zoltán (HZ) Magyar Nemzet)