Cserben hagyják a belvárost a tiszás országgyűlési képviselők

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A Vörösmarty tér és további három belvárosi közterület fővárosi kezelésbe adásáról kérdezte lapunk Bódis Krisztát és Tanács Zoltánt, ám a két V. kerületi országgyűlési képviselő nem válaszolt. Miközben Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester közös fellépést sürgetett a tervezett változtatás ellen, a kerületieket érintő ügyben továbbra sem ismert a két politikus álláspontja.

Gábor Márton
2026. 09. 22. 5:40
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Szentgyörgyvölgyi Péter közös fellépést sürgetett

Mint arról korábban beszámoltunk, Szentgyörgyvölgyi Péter nyílt levélben fordult Bódis Krisztához és Tanács Zoltánhoz. Belváros-Lipótváros fideszes polgármestere azt kérte a két tiszás országgyűlési képviselőtől, hogy ne támogassák a közterületek fővárosi vagyonkezelésbe történő visszaadását.

A polgármester szerint a Vörösmarty tér és a Podmaniczky tér már felújított, jól karbantartott közterület, míg a Széchenyi István tér felújítása előtt áll, a József Attila utcára pedig konkrét fejlesztési tervvel rendelkezik a kerület. 

Szentgyörgyvölgyi Péter álláspontja szerint a fővárosi kezelésbe adás veszélyeztetheti az egységes üzemeltetési rendszert, és a közterületek állapotának romlásához vezethet.

A polgármester a fővárosi kezelésben álló közterületek állapotát is bírálta, egyebek mellett fenntartási, köztisztasági és közegészségügyi problémákra hívva fel a figyelmet. Emellett a főváros pénzügyi helyzetével kapcsolatban is felvetette, hogy milyen garanciák biztosítanák az átvett területek megfelelő fenntartását és fejlesztését.

Lapunk a későbbiekben is várja Bódis Kriszta és Tanács Zoltán válaszát a közterületek kezelésével kapcsolatos kérdésekre.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)

bódis krisztatanács zoltánvörösmarty térfővárosi önkormányzat

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