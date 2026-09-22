Cserben hagyják a belvárost a tiszás országgyűlési képviselők

Szentgyörgyvölgyi Péter közös fellépést sürgetett

Mint arról korábban beszámoltunk, Szentgyörgyvölgyi Péter nyílt levélben fordult Bódis Krisztához és Tanács Zoltánhoz. Belváros-Lipótváros fideszes polgármestere azt kérte a két tiszás országgyűlési képviselőtől, hogy ne támogassák a közterületek fővárosi vagyonkezelésbe történő visszaadását.

A polgármester szerint a Vörösmarty tér és a Podmaniczky tér már felújított, jól karbantartott közterület, míg a Széchenyi István tér felújítása előtt áll, a József Attila utcára pedig konkrét fejlesztési tervvel rendelkezik a kerület.

Szentgyörgyvölgyi Péter álláspontja szerint a fővárosi kezelésbe adás veszélyeztetheti az egységes üzemeltetési rendszert, és a közterületek állapotának romlásához vezethet.

A polgármester a fővárosi kezelésben álló közterületek állapotát is bírálta, egyebek mellett fenntartási, köztisztasági és közegészségügyi problémákra hívva fel a figyelmet. Emellett a főváros pénzügyi helyzetével kapcsolatban is felvetette, hogy milyen garanciák biztosítanák az átvett területek megfelelő fenntartását és fejlesztését.

Lapunk a későbbiekben is várja Bódis Kriszta és Tanács Zoltán válaszát a közterületek kezelésével kapcsolatos kérdésekre.