Nyílt levélben kéri a tiszás országgyűlési képviselők segítségét a fideszes polgármester

A levél a Hild tér felújítását is felidézi. A polgármester szerint a korábban veszélyes állapotú és elhanyagolt tér, illetve játszótér fenntartását és fejlesztését a Fővárosi Önkormányzat nem kívánta vállalni, ezért a területet forrás biztosítása nélkül átadta a kerületnek. A 2023 szeptemberében befejezett teljes körű felújítás során a Belváros Önkormányzata úgynevezett befogadó játszóteret is létrehozott, amelyet megváltozott képességű és ép gyermekek egyaránt használhatnak.

A főváros pénzügyi helyzete miatt is aggódik a polgármester

Szentgyörgyvölgyi Péter nyílt levelében a pesti alsó rakpart lezárását is a kerületet érintő problémák között említi. Álláspontja szerint a főváros által évek óta fenntartott időszakos – valójában véglegesnek szánt – lezárás közlekedési terhelést okoz a belváros kis utcáiban és a korlátozott kapacitású főhálózati utakon.

A polgármester szerint az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszon kialakult „új vigalmi negyed” szintén üzemeltetési, közrendvédelmi és köztisztasági problémákat eredményezett, amelyekkel a Főváros nem kíván és nem tud megfelelően megbirkózni.

Külön kérdésként veti fel a főpolgármester által bejelentett pénzügyi csődközeli állapotot. Szentgyörgyvölgyi Péter arra keresi a választ, hogy a Fővárosi Önkormányzat milyen módon tudná biztosítani a tervezett átvételre kijelölt területek üzemeltetését és fejlesztését úgy, hogy közben a Belvárosban elért közterületi színvonalat is megőrizze.

A polgármester szerint nem világos, hogy a főváros jelenlegi pénzügyi helyzete mellett milyen garanciák biztosítanák a terek megfelelő fenntartását és a jövőbeni fejlesztéseket.

„Egyedül Belváros Önkormányzata tud jó gazdája lenni”

A nyílt levél szerint az V. kerületi közterületeknek a Belváros-Lipótváros önkormányzata lehet a megfelelő gazdája. Szentgyörgyvölgyi Péter szerint ezt a kerület az elmúlt években számos alkalommal bizonyította, és azokat a fejlesztési, valamint üzemeltetési feladatokat, amelyeket a Főváros helyett végzett el, a lakosság megelégedésére látta el.