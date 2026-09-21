Rendkívüli

Már el is dőlt, ki lesz a Médiatanács új elnöke, a tiszások felülírták a szakmai szervezetek véleményét

Nyílt levélben kéri a tiszás országgyűlési képviselők segítségét a fideszes polgármester

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Nyílt levélben fordult Bódis Krisztához és Tanács Zoltánhoz az V. kerület polgármestere, aki szerint a Vörösmarty tér, a Podmaniczky tér, a Széchenyi tér és a József Attila utca fővárosi kezelésbe adása veszélyeztetheti a közterületek színvonalas üzemeltetését. Szentgyörgyvölgyi Péter közös fellépést sürget a törvénymódosítás ellen, és a kerület számára szükséges jogi és pénzügyi eszközök biztosítását kéri.

Gábor Márton
2026. 09. 21. 10:41
Borítókép: fólia alá bújtatott Vörösmarty-emlékmű (Fotó: olvasói fotó)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A levél a Hild tér felújítását is felidézi. A polgármester szerint a korábban veszélyes állapotú és elhanyagolt tér, illetve játszótér fenntartását és fejlesztését a Fővárosi Önkormányzat nem kívánta vállalni, ezért a területet forrás biztosítása nélkül átadta a kerületnek. A 2023 szeptemberében befejezett teljes körű felújítás során a Belváros Önkormányzata úgynevezett befogadó játszóteret is létrehozott, amelyet megváltozott képességű és ép gyermekek egyaránt használhatnak.

A főváros pénzügyi helyzete miatt is aggódik a polgármester

Szentgyörgyvölgyi Péter nyílt levelében a pesti alsó rakpart lezárását is a kerületet érintő problémák között említi. Álláspontja szerint a főváros által évek óta fenntartott időszakos – valójában véglegesnek szánt – lezárás közlekedési terhelést okoz a belváros kis utcáiban és a korlátozott kapacitású főhálózati utakon.

A polgármester szerint az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszon kialakult „új vigalmi negyed” szintén üzemeltetési, közrendvédelmi és köztisztasági problémákat eredményezett, amelyekkel a Főváros nem kíván és nem tud megfelelően megbirkózni.

Külön kérdésként veti fel a főpolgármester által bejelentett pénzügyi csődközeli állapotot. Szentgyörgyvölgyi Péter arra keresi a választ, hogy a Fővárosi Önkormányzat milyen módon tudná biztosítani a tervezett átvételre kijelölt területek üzemeltetését és fejlesztését úgy, hogy közben a Belvárosban elért közterületi színvonalat is megőrizze.

A polgármester szerint nem világos, hogy a főváros jelenlegi pénzügyi helyzete mellett milyen garanciák biztosítanák a terek megfelelő fenntartását és a jövőbeni fejlesztéseket.

„Egyedül Belváros Önkormányzata tud jó gazdája lenni”

A nyílt levél szerint az V. kerületi közterületeknek a Belváros-Lipótváros önkormányzata lehet a megfelelő gazdája. Szentgyörgyvölgyi Péter szerint ezt a kerület az elmúlt években számos alkalommal bizonyította, és azokat a fejlesztési, valamint üzemeltetési feladatokat, amelyeket a Főváros helyett végzett el, a lakosság megelégedésére látta el.

A polgármester felidézi a már felújított és jól karbantartott Vörösmarty teret és Podmaniczky teret, továbbá a felújítás előtt álló Széchenyi István teret és a konkrét felújítási tervvel rendelkező József Attila utcát. A politikus szerint a közterületek fővárosi kezelésbe adását közös fellépéssel kell megakadályozni, nehogy a területek nem megfelelő üzemeltetés miatt ismét leromoljanak.

A már felújított és jól karbantartott Vörösmarty tér és Podmaniczky tér, valamint a felújítás előtt álló Széchenyi István tér és a konkrét felújítási tervvel rendelkező József Attila utca Főváros részére történő átadását közös fellépéssel kell megakadályoznunk annak érdekében, nehogy újabb területek essenek áldozatul a nem megfelelő üzemeltetésnek, leromló közterületeket eredményezve

– írja a polgármester.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: olvasói fotó)

fővárosi önkormányzatpolgármesterszentgyörgyvölgyi péterönkormányzat

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza-kormány

Lannert Judit megmutatta, hogy miniszteri fizetéssel is lehet valaki szegény

Odrobina Kristóf avatarja

A Tisza-kormány az Isten–haza–család hármasból lassan mindent kipipálhat.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu