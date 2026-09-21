Ezek a legnépszerűbb szabadidő-autók a magyar használtpiacon

Ősszel tovább erősödhet a kereslet

A havi adatokból látszik, hogy a szegmens legerősebb időszaka az ősz: 2024-ben a szeptember–novemberi hónapokban mért érdeklődések átlaga 20,5, 2025-ben 12,5%-kal haladta meg a nyári hónapokét. 2026 augusztusában 77 300 érdeklődés érkezett szabadidő-autókra. Bár az idei június-augusztus közötti időszakban mért növekedés mértéke elmarad az azt megelőző évekétől, ha az idei ősz mégis követi az elmúlt két év mintáját, szeptember és november között havi 78–82 ezer érdeklődés is várható a szegmensben.

Havi érdeklődések száma a használt SUV-k iránt, 2024–2026

Fotó: Használtautó.hu

„Az őszi hónapok az elmúlt két évben egyaránt a szegmens legerősebb időszakát hozták. Idén ráadásul az SUV-t keresők több, mint 21 ezer hirdetésből válogathatnak, ami 14%-os bővülés tavalyhoz képest, és az árak mérséklődése is a vásárlóknak kedvez" – tette hozzá a Használtautó.hu üzletágvezetője.

