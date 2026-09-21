Már el is dőlt, ki lesz a Médiatanács új elnöke, a tiszások felülírták a szakmai szervezetek véleményét
A szakmai szervezetek többségének támogatását élvező jelölt helyett Polyák Gábort javasolja a Tisza a Médiatanács élére. Németh Balázs fideszes országgyűlési képviselő szerint a döntés azt mutatja, hogy a szakmai szempontokat felülírta a politika, hiszen a szakmai szervezetek által támogatott négy jelölt közül Tóth Csaba, a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületének elnöke kapta a legtöbb, öt támogató szavazatot. Polyák megválasztásáról kedden szavaz az Országgyűlés.
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