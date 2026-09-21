Amőbázás után védte meg vb-címét, de a Ki nevet a végén?-t idén elkerülné

Duplázhat a belga klasszis Montréalban

Ami a montréali vb felnőttversenyeit illeti, kedden egy 40,6 km-es vegyes csapatidőfutam vár a kerékpárosokra, majd szombaton a nők (180,4 km), vasárnap pedig a férfiak (273,7 km) mezőnyversenyét rendezik. Magyarként a nők közt Zsankó Petra, a férfiaknál Valter Attila indul, rajtuk kívül juniorként csütörtökön Berencsi Benedek és Tóth Márk Martin, míg az U23-as viadalon pénteken Feldhoffer Bálint teker.

Valter számában a sérült címvédő, Tadej Pogacar távollétében a 2022-es győztes Evenepoel a legnagyobb favorit. A legnagyobb kihívója a luxemburgi körverseny vasárnapi szakaszát 175 kilométeres szóló szökés után megnyerő Mathieu van der Poel, a Tour de France-on harmadik Isaac Del Toro és Seixas lehet a 3800 méter szintemelkedést tartalmazó pályán.

Országúti kerékpáros vb, időfutam

férfiak:

Remco Evenepoel (Belgium) 44:53 perc Filippo Ganna (Olaszország) 57 másodperc hátrány Paul Seixas (Franciaország) 1:13 perc hátrány

...38. Pelikán János 4:22 p h.

...41. Peák Barnabás 5:18 p h.

nők: