Amőbázás után védte meg vb-címét, de a Ki nevet a végén?-t idén elkerülné

Duplázhat a belga klasszis Montréalban
Ami a montréali vb felnőttversenyeit illeti, kedden egy 40,6 km-es vegyes csapatidőfutam vár a kerékpárosokra, majd szombaton a nők (180,4 km), vasárnap pedig a férfiak (273,7 km) mezőnyversenyét rendezik. Magyarként a nők közt Zsankó Petra, a férfiaknál Valter Attila indul, rajtuk kívül juniorként csütörtökön Berencsi Benedek és Tóth Márk Martin, míg az U23-as viadalon pénteken Feldhoffer Bálint teker.
Valter számában a sérült címvédő, Tadej Pogacar távollétében a 2022-es győztes Evenepoel a legnagyobb favorit. A legnagyobb kihívója a luxemburgi körverseny vasárnapi szakaszát 175 kilométeres szóló szökés után megnyerő Mathieu van der Poel, a Tour de France-on harmadik Isaac Del Toro és Seixas lehet a 3800 méter szintemelkedést tartalmazó pályán.
Országúti kerékpáros vb, időfutam
férfiak:
- Remco Evenepoel (Belgium) 44:53 perc
- Filippo Ganna (Olaszország) 57 másodperc hátrány
- Paul Seixas (Franciaország) 1:13 perc hátrány
...38. Pelikán János 4:22 p h.
...41. Peák Barnabás 5:18 p h.
nők:
- Marlen Reusser (Svájc) 50:24 perc
- Zoe Bäckstedt (Nagy-Britannia) 40 mp h.
- Franziska Koch (Németország) 45 mp h.
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