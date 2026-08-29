Apró kődarab okozta Pogacar vesztét, feladta a Vueltát az éllovas
Úgy tűnt, Tadej Pogacar néhány nap alatt eldöntötte a maga javára a Vuelta a Espana összetettjét. A szlovén klasszis azonban a szombati, nyolcadik szakaszon egy úton heverő apró kődarab miatt bukott, s sérülései miatt fel kellett adnia a spanyol kerékpáros-körversenyt. Pogacar kiszállásával a spanyol Enric Mas örökölte meg a piros trikót, de megnyílt az esély Primoz Roglic előtt is, hogy a Vuelta első ötszörös győztese legyen.
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