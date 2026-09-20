Magyar rangadó a Premier League-ben? A Liverpool edzője nem a megszokott utat választotta

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A Premier League két magyar érdekeltségű csapata, a Liverpool és a Bournemouth vasárnap egymás ellen játszik. Tóth Alex annak idején Andoni Iraola keze alatt, épp a Liverpool ellen mutatkozott be a Premier League-ben. Iraola most volt csapat ellen készül, azonban nem biztos, hogy ténylegesen magyar rangadó lesz belőle, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos játékára nagyon jó az esély, Tóth Alex viszont eddig epizódszereplő a Bournemouth új edzője, Marco Rose irányítása alatt.

Koczó Dávid
2026. 09. 20. 5:00
Immár Andoni Iraola és Kerkez Milos is a Liverpool sikeréért dolgozik, a Bournemouth ellen is Fotó: AFP/Paul Ellis
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Marco Rose is utalt rá, hogy az edzői stábnak döntéseket kell hoznia a terhelésről és az esetleges rotálásról. Rose Iraolát is dicsérte, hogy kiváló csapatot vehetett át tőle.

Szoboszlai legutóbb gólt lőtt a Bournemouth ellen

A baszk mester ugyanakkor kiemelte: szerinte a bournemouthi múltja előnyt jelenthet.

Rose nem változtatott sokat, nagyon veszélyes és jó csapat a Bournemouth. Megvan az előnyöm, hogy ismerem az erősségeiket és a gyengeségeiket.

Iraola legutóbb győztesen zárta a Bournemouth és a Liverpool párharcát, de akkor még az előbbi vezetőedzőjeként. Szoboszlai Dominik gólt szerzett azon a meccsen, de ezt mostanra minden bizonnyal elcserélné győzelemre, arra ugyanis nagy szüksége van a Poolnak egy siker és három döntetlen után.

 

Liverpool FCAFC BournemouthTóth AlexAndoni IraolaKerkez Milos

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