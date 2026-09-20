Magyar rangadó a Premier League-ben? A Liverpool edzője nem a megszokott utat választotta

Marco Rose is utalt rá, hogy az edzői stábnak döntéseket kell hoznia a terhelésről és az esetleges rotálásról. Rose Iraolát is dicsérte, hogy kiváló csapatot vehetett át tőle.

Szoboszlai legutóbb gólt lőtt a Bournemouth ellen

A baszk mester ugyanakkor kiemelte: szerinte a bournemouthi múltja előnyt jelenthet.

Rose nem változtatott sokat, nagyon veszélyes és jó csapat a Bournemouth. Megvan az előnyöm, hogy ismerem az erősségeiket és a gyengeségeiket.

Iraola legutóbb győztesen zárta a Bournemouth és a Liverpool párharcát, de akkor még az előbbi vezetőedzőjeként. Szoboszlai Dominik gólt szerzett azon a meccsen, de ezt mostanra minden bizonnyal elcserélné győzelemre, arra ugyanis nagy szüksége van a Poolnak egy siker és három döntetlen után.