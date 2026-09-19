Óriási pofont kapott a Premier League tavalyi bajnoka
A címvédő Arsenal április óta először kapott ki az angol labdarúgó-bajnokságban, miután az ötödik forduló szombati játéknapján 3-0-ra elveszítette a Brighton elleni idegenbeli mérkőzését. Az Arsenal játéka teljesen kilátástalan volt.
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