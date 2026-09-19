Vészjósló szakmai vélemény: tömeges feketézés indulhat a Tisza-kormány adóemelése miatt

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Nem volt szakmai egyeztetés, az adóemelésről szóló paragrafust váratlanul nyújtották be, és eldugták egy más témájú jogszabályban, miközben nem hagytak kellő felkészülési időt – egyebek mellett ezek a kritikák érkeztek szakmai szervezetektől azzal kapcsolatban, hogy a kormány javaslatára a tiszás többségű Országgyűlés nagymértékben megemelte a dohánytermékek jövedéki adóját. A legsúlyosabb állítás azonban az, hogy a dohányáru eddig is drága volt, a jelentős adóemelés így tömegesen fordíthatja a fogyasztókat a feketézés felé. Mindezt úgy, hogy az adóhatóság már az idei első félévben is komoly mennyiségű dohányárut vont ki a feketepiacról.

2026. 09. 19. 18:40
Megsemmisítésre váró lefoglalt dohányárú. Még több dolga lesz az adóhivatalnak? Fotó: Racskó Tibor
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Már eddig is drága volt a dohányáru

A jövedéki adóemelést a kormány nem csak a nyilvánosságban, de a szakmai berkekben sem verhette nagy dobra – erre lehet következtetni a szakmai reakciókból. A Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége a jogszabály elfogadásának napján, de még azelőtt adott ki közleményt és aggodalmát fejezte ki az év közben, váratlanul beterjesztett és magas mértékű jövedékiadó-emelés kapcsán.

Az adóemelés hatását a fogyasztók is biztosan megérzik majd, az árak minden termékkategóriában komolyan növekedni fognak, előzetes számításaink szerint több száz forintos, akár 300 forintot is meghaladó összeggel

 – fogalmaztak.

Felpöröghet a feketézés

Gondolatmenetük azonban itt nem állt meg. Megemlítették, hogy a dohánytermékek ára az átlagos, munkabérből élő magyar fogyasztók számára már jelenleg is a megfizethetőség határán mozog.

Attól tartunk, hogy az év vége előtt várható újabb áremelés tömegesen fordítja majd a vásárlókat a legális és ellenőrzött beszerzési csatornák helyett a szervezett bűnözői csoportok által kínált illegális termékek és a feketepiac felé

– fogalmaztak, megjegyezve, hogy az áremelkedés miatt a dohánytermékek iránti kereslet nem szűnik majd meg egy csapásra, legfeljebb új utat talál magának. Nyilván az illegális források felé.

A szövetség kitért egy tavalyi kutatásának eredményére is. Eszerint a válaszadók 20 százaléka tartotta a legfontosabb tényezőnek a termék árát, 21 százalékuk pedig már akkor azt mondta, hogy a jogszerű kereskedelemben kapható termékek árát nem tudja vagy nem hajlandó megfizetni.

Kritikák özöne

Megszólalt a Villanypára Egyesület is. A közösségi médiában hétfőn megjelent állásfoglalásuk pár mondatban kritikák egész sorát zúdította a javaslatra, lényegében a kormányra.

Mint jelezték, nem volt szakmai egyeztetés és a kabinet nem hagyott érdemi felkészülési időt, emellett kifogásolták a jogszabály gyors elfogadását, valamint azt is, hogy a jövedéki adóemelést az elvben a dízeltámogatásról szóló jogszabályban bújtatták el.

Végül azt is szóvá tették, hogy nagymértékben nő a hevített dohánytermékek jövedéki adója, és emelkedik az utántöltő folyadékok, valamint a nikotinpárnák közterhe is. „Ennyit az ártalomcsökkentésről! Vajon ez kinek jó?! Kinek kedvez?!” – tették fel a kérdést. Az egyesület mindezek miatt levelet is írt az országgyűlési képviselőknek.

Akcióban a NAV

Kanyarodjunk vissza a dohánykiskereskedők szövetségének legfontosabb felvetésére, a feketézésre. Az első félévben tizenötezer alkalommal csapott le az adóhivatal a hazai dohány-feketekereskedelem szereplőire. A hatóság majdnem kilencmilliárd forint értékű illegális terméket vont ki a forgalomból, a legnagyobb tételt az 51 millió szál lefoglalt cigaretta adta.

Ráadásul immár nem az elsősorban Ukrajnából érkező csempészáru okozza a legnagyobb gondot, hanem a hazai illegális gyártás.

Időről időre buknak le az országban engedély nélkül működő dohánygyárak – ilyenre idén is volt példa. Az üzemet működtető bűnbanda a lebukás elkerüléséért egészen elképesztő védőintézkedéseket vezetett be, az esetet ebben a cikkünkben részleteztük. A NAV testkamerás felvételeket is tartalmazó videót tett közzé a fegyveres rajtaütésről, amit meg is mutatunk:

 

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