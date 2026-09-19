Vészjósló szakmai vélemény: tömeges feketézés indulhat a Tisza-kormány adóemelése miatt

Már eddig is drága volt a dohányáru

A jövedéki adóemelést a kormány nem csak a nyilvánosságban, de a szakmai berkekben sem verhette nagy dobra – erre lehet következtetni a szakmai reakciókból. A Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége a jogszabály elfogadásának napján, de még azelőtt adott ki közleményt és aggodalmát fejezte ki az év közben, váratlanul beterjesztett és magas mértékű jövedékiadó-emelés kapcsán.

Az adóemelés hatását a fogyasztók is biztosan megérzik majd, az árak minden termékkategóriában komolyan növekedni fognak, előzetes számításaink szerint több száz forintos, akár 300 forintot is meghaladó összeggel

– fogalmaztak.

Felpöröghet a feketézés

Gondolatmenetük azonban itt nem állt meg. Megemlítették, hogy a dohánytermékek ára az átlagos, munkabérből élő magyar fogyasztók számára már jelenleg is a megfizethetőség határán mozog.

Attól tartunk, hogy az év vége előtt várható újabb áremelés tömegesen fordítja majd a vásárlókat a legális és ellenőrzött beszerzési csatornák helyett a szervezett bűnözői csoportok által kínált illegális termékek és a feketepiac felé

– fogalmaztak, megjegyezve, hogy az áremelkedés miatt a dohánytermékek iránti kereslet nem szűnik majd meg egy csapásra, legfeljebb új utat talál magának. Nyilván az illegális források felé.